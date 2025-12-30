SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    "El presidente electo en su jingle de campaña señalaba que aquí no podía existir el comunismo y decía sin comunismo. Nadie le pareció en ese minuto, ni le llamó la atención, que se hablara abiertamente de que no puede existir el comunismo en Chile", dijo la secretaria general del PC.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Bárbara Figueroa conversa con la prensa después de una reunión de equipos electorales oficialistas y de la DC. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa (PC), negó las acusaciones referentes a que colectividad estaría intentando desestabilizar al gobierno entrante, con el llamado que se hizo en el último pleno del comité central de, entre otros aspectos, “impulsar hitos de movilización”, como el Día de los Trabajadores o el Día de la Mujer, cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha“.

    En primer lugar, Figueroa llamó a terminar con “esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición” y los instó a asumir “que la campaña terminó”.

    “Insistir en que aquí está o se pretende crear un cuadro de desestabilización a mí me parece una falta de respeto con estas fechas que, insisto, no es que se conmemoren en Chile, se conmemoran en el mundo. Entonces, primero respeto por las fechas que tienen su valor y su conmemoración", acotó.

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo por un informe que por lo demás tiene bastante más extensión que dos o tres párrafos, cuando el presidente electo en su jingle de campaña señalaba que aquí no podía existir el comunismo y decía sin comunismo. Nadie le pareció en ese minuto, ni le llamó la atención, que se hablara abiertamente de que no puede existir el comunismo en Chile. Nosotros somos un partido que tiene 113 años y, sin embargo, hoy día resulta que los antidemocráticos son los que reconocen tipos de movilización histórica en el mundo", acusó.

    Figueroa también llamó al gobierno entrante a sincerar sus posturas y a aclarar si van a acatar las exigencias, algunas de ellas de corte valórico, que hizo el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, para sumarse a ellos.

    Por otra parte, desdramatizó las críticas que hicieron parlamentarios del oficialismo a las conclusiones del pleno del PC argumentando que “no ha habido una crítica institucional de ninguno de los partidos” y que respetan “la opinión que pueda tener cualquier otra persona, pero son los presidentes y presidentas de los partidos los que hablan por su institucionalidad”.

