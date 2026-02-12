SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Megaincendio de 2024: Ripamonti defiende gestión de ayudas del municipio tras observaciones de Contraloría

    “Me siento muy bien con el informe, al menos el que sacaron de Viña del Mar. Solo para hacer una precisión, fueron más de un millón de ayudas a las que entregó Viña del Mar y hay observaciones por foliación en 1280″, manifestó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), ahondó esta jornada en el informe de la Contraloría, que reveló deficiencias en la gestión de ayudas, donaciones y recursos públicos tras los incendios forestales del 2 y 3 de febrero de 2024 en la comuna.

    El ente contralor detectó, entre otros aspectos, “diferencias entre los bienes adquiridos por el municipio y los efectivamente entregados” a quienes se vieron afectados por estos siniestros.

    En conversación con radio Infinita, la jefa comunal aseveró que son cinco los informes de Contraloría, practicados a distintas instituciones públicas, a raíz de los siniestros forestales ya citados.

    Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Tú revisas los cinco informes y cualquier persona que esté escuchando, todos tienen tres puntos fundamentales para la Contraloría. El primero es sobre analizar, digamos, hace un informe general, luego hace un examen de observaciones y luego tiene un examen de cuentas. El único que no tiene examen de cuentas es el municipio de Viña del Mar ¿Y qué significa esto? Esto significa que sobre el examen que hace la Contraloría para revisar si la plata pública se gastó bien legalmente y con respaldo, eso es lo que en nuestro caso se cumple“, destacó.

    En esa línea, recalcó que “el examen de las cuentas, que finalmente para el lenguaje de todos es el juicio de cuentas, es que autoridades tengan que devolver dinero eventualmente a la Contraloría General de la República. Eso es un hecho que se está verificando en los otros cuatro informes a excepción únicamente del municipio de Viña del Mar“.

    Asimismo, respecto del orden de las cuentas bancarias y los montos que se dedicaban a los damnificados aclaró que recibieron $33 millones en donaciones y que este monto “no se incluyó dentro del presupuesto”.

    Alcaldesa de Vina del Mar, Macarena Ripamonti SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    “Son cuentas corrientes distintas dentro del municipio, justamente para no confundir los usos. La Contraloría dice ‘usted debería haberlo ingresado a su presupuesto’. Nosotros decidimos mantener una suerte de cuenta vista aparte, justamente para no confundir los dineros donados con los dineros del municipio. La Contraloría estimó algo diferente, pero se representa como si el dinero no estuviera, como si el dinero no se hubiese gastado, y la verdad es que solo fue mantenerlo en una cuenta para mantener justamente su trazabilidad en el gasto", explicó.

    Respecto de la ausencia de manuales de procedimiento para la entrega de estos beneficios, algo que se reprochó en el informe, Ripamonti acotó que “los manuales de procedimiento tuvieron que esperar, porque la burocracia no puede anteponerse ante la vida, la seguridad y el resguardo de las personas”.

    “Me siento muy bien con el informe, al menos el que sacaron de Viña del Mar. Solo para hacer una precisión, fueron más de un millón de ayudas a las que entregó Viña del Mar y hay observaciones por foliación en 1280″, precisó.

