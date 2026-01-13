Mesa nacional de la DC afirma que continuará con el curso normal de renovación de la directiva tras las renuncias de Huenchumilla y dos vicepresidentas

La mesa nacional de la Democracia Cristiana (DC), señaló que continuará con el curso normal de la renovación de toda la estructura partidaria, proceso que se vio afectado por la renuncia del presidente de la colectividad, el senador Francisco Huenchumilla y las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández.

Con la dimisión de ambas se abrió un nuevo escenario de renovación para la DC, ya que, sus estatutos establecen que si más de la mitad de los nueve cargos de la directiva están vacantes, debe producirse el recambio completo. Son cinco cargos desocupados, aunque la presidencia fue ocupada por Óscar Ramírez, como presidente subrogante.

En ese sentido, la mesa de la DC emitió una declaración pública abordando las renuncias a la directiva de las últimas jornadas.

En esa línea, sostienen que luego de las renuncias de Huenchumilla, Villagrán y Hernández a la mesa, el partido “para dar cumplimiento al proceso de renovación de la estructura partidaria (...) bajo el criterio de responsabilidad política y administrativa, continuará implementando las elecciones de la próxima Directiva Nacional garantizando los procesos internos, según los estatutos partidarios”.

“Al interior de la Democracia Cristiana, existe un amplio consenso de llevar adelante un proceso de diálogo y reflexión para implementar una renovación partidaria en materia institucional y política. Esta tarea es primordial para abordar los nuevos desafíos que nos plantea la sociedad actual”, agregan.

El pasado 11 de enero, se escogieron a las nuevas directivas comunales, regionales, delegados territoriales, de los frentes profesionales, técnicos y de la juventud de la Falange.

Con todo, los miembros restantes de la mesa continuarán en sus cargos hasta el próximo 1 de abril, día en que debería asumir la nueva directiva tras las elecciones que están previstas para marzo.

Frente al proceso que deberá desarrollar el partido para conformar su nueva directiva, el senador por la Región de Los Ríos, Iván Flores, indicó que “esta intempestiva renuncia del presidente Francisco Huenchumilla y a continuación la renuncia de dos vicepresidentas, la verdad es que genera más allá de la caída de la mesa -porque se cae la mesa- y deberían asumir los que quedaron, algunos de los que quedaron transitoriamente hasta las elecciones de marzo, la verdad es que fue no solamente sorpresiva sino que además genera un enredo que en tan corto tiempo la Democracia Cristiana tiene que improvisar en la definición de una directiva que va a funcionar por dos meses”.

Asimismo, llamó a la “unidad” del partido y dejar de lado los lotes internos, de cara al proceso interno.