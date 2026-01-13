SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mesa nacional de la DC afirma que continuará con el curso normal de renovación de la directiva tras las renuncias de Huenchumilla y dos vicepresidentas

    La mesa informó que sus integrantes permanecerán en los cargos hasta las próximas elecciones, que afirman, se realizarán en marzo, "garantizando los procesos internos", basados en los estatutos partidarios.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La DC continuará con el proceso de renovación de su mesa directiva. Cristobal Escobar/AgenciaUno

    La mesa nacional de la Democracia Cristiana (DC), señaló que continuará con el curso normal de la renovación de toda la estructura partidaria, proceso que se vio afectado por la renuncia del presidente de la colectividad, el senador Francisco Huenchumilla y las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández.

    Con la dimisión de ambas se abrió un nuevo escenario de renovación para la DC, ya que, sus estatutos establecen que si más de la mitad de los nueve cargos de la directiva están vacantes, debe producirse el recambio completo. Son cinco cargos desocupados, aunque la presidencia fue ocupada por Óscar Ramírez, como presidente subrogante.

    En ese sentido, la mesa de la DC emitió una declaración pública abordando las renuncias a la directiva de las últimas jornadas.

    En esa línea, sostienen que luego de las renuncias de Huenchumilla, Villagrán y Hernández a la mesa, el partido “para dar cumplimiento al proceso de renovación de la estructura partidaria (...) bajo el criterio de responsabilidad política y administrativa, continuará implementando las elecciones de la próxima Directiva Nacional garantizando los procesos internos, según los estatutos partidarios”.

    “Al interior de la Democracia Cristiana, existe un amplio consenso de llevar adelante un proceso de diálogo y reflexión para implementar una renovación partidaria en materia institucional y política. Esta tarea es primordial para abordar los nuevos desafíos que nos plantea la sociedad actual”, agregan.

    El pasado 11 de enero, se escogieron a las nuevas directivas comunales, regionales, delegados territoriales, de los frentes profesionales, técnicos y de la juventud de la Falange.

    Con todo, los miembros restantes de la mesa continuarán en sus cargos hasta el próximo 1 de abril, día en que debería asumir la nueva directiva tras las elecciones que están previstas para marzo.

    Frente al proceso que deberá desarrollar el partido para conformar su nueva directiva, el senador por la Región de Los Ríos, Iván Flores, indicó que “esta intempestiva renuncia del presidente Francisco Huenchumilla y a continuación la renuncia de dos vicepresidentas, la verdad es que genera más allá de la caída de la mesa -porque se cae la mesa- y deberían asumir los que quedaron, algunos de los que quedaron transitoriamente hasta las elecciones de marzo, la verdad es que fue no solamente sorpresiva sino que además genera un enredo que en tan corto tiempo la Democracia Cristiana tiene que improvisar en la definición de una directiva que va a funcionar por dos meses”.

    Asimismo, llamó a la “unidad” del partido y dejar de lado los lotes internos, de cara al proceso interno.

    Más sobre:Democracia CristianaDCMesa NacionalEleccionesPartidos Políticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    Absolución de Crespo en caso Gatica fractura al oficialismo por la aprobación de la ley Naín-Retamal

    Nuevo incendio forestal en Cauquenes suma cuarta alerta roja a nivel nacional en 4 horas

    Lo más leído

    1.
    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    2.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    3.
    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    4.
    “Infundadas y oportunistas”: diputados PS fustigan críticas del FA y el PC por respaldos a Ley Naín-Retamal tras absolución de Claudio Crespo

    “Infundadas y oportunistas”: diputados PS fustigan críticas del FA y el PC por respaldos a Ley Naín-Retamal tras absolución de Claudio Crespo

    5.
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes
    Negocios

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein
    Mundo

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender