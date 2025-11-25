Militantes DC notifican de cita entre Frei y Kast al tribunal supremo del partido y exigen su expulsión

El 4 de septiembre de 2024, el exdiputado Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda, ambos militantes de la Democracia Cristiana (DC), denunciaron ante el tribunal supremo de la colectividad al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por respaldar públicamente al candidato independiente Jaime Bertín, quien, en ese entonces, disputaba la alcaldía de Osorno.

Desde entonces, el tribunal no tomó acciones. Pero, tras conocer que el exmandatario sostuvo una reunión este lunes con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, Seguel y Sepúlveda decidieron sumar este nuevo antecedente a su arremetida. Esta vez, para solicitar la expulsión de Frei del partido, en consideración de que la colectividad institucionalmente respalda la postulación de Jeannette Jara (Partido Comunista) a La Moneda.

“Como es de público conocimiento, el camarada (...) de manera reiterada viene actuando de manera grave e incomprensible, violando lo preceptuado en los estatutos del partido (...). El último hecho ocurrido en el día de ayer, lunes 24 de noviembre 2025, en la cual sostuvo una reunión con el candidato a la Presidencia de la República de la extrema derecha, señor José Antonio Kast, donde le expresó públicamente su coincidencia al programa de gobierno de dicho candidato, contraviniendo nuevamente los acuerdos por la Junta Nacional del partido”, argumentaron.

“Solicitamos que se considere como nuevo antecedente al caso presentado (...) y se proceda sancionar con la expulsión al camarada (...), por haber infringido lo establecido en (...) nuestro estatuto, en cuanto al deber de ‘actuar de conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos’”, agregan en el documento.

La directiva de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, sostendrá una reunión este miércoles para abordar la conducta de Frei.