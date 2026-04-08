Ministerio de Transporte descarta que se haya reducido frecuencia de buses en la Región Metropolitana

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) aclaró que la flota de buses que circula en Santiago y forma parte del sistema de Red Movilidad no ha sufrido ningún cambio en su frecuencia desde febrero de 2026.

Mediante una gráfica compartida por las redes sociales de la cartera, se da cuenta de que los buses circulando desde las 6.00 horas son más de 2.000; posteriormente, comienzan a incrementarse, llegando a su peak a las 9.00 horas con más de 6.000 en recorrido.

La información compartida muestra la frecuencia entre el 9 de marzo hasta el pasado 6 de abril, comprobando que se ha mantenido durante cinco lunes la misma flota circulando por las calles.

En esa línea, el ministro de la cartera, Louis de Grange, compartió la información en su propia red social, descartando una disminución de la flota de buses del sistema Red Movilidad.

“Es falso que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos”, precisó el secretario de Estado.

Esta es la flota total de buses circulando en Santiago (RED) durante los últimos 5 lunes (9 de marzo hasta 6 de abril). No ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero. Es FALSO que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos (Fuente: DTPM). pic.twitter.com/q7ugRrPNAr — Louis de Grange (@louisdegrange) April 8, 2026

Plan para tarifas de buses regionales

En la comisión de Transporte y Comunicaciones del Senado presentó el titular de la cartera y los subsecretarios, Romina Garrido (Telecomunicaciones) y Martín Mackenna (Transporte), donde informaron de su plan para las tarifas del transporte rural, y mantenerlas ante la alza en el precio de las bencinas.

“Los operadores deben postular a través de un sistema que ya está disponible desde el 1 de abril y que la idea se trató de hacer en una misma página web donde los operadores ya postulan mensualmente o regularmente al subsidio a la tarifa de adulto mayor”, detalló Mackenna.

Sin embargo, aclaró que, para que se realice el congelamiento, dependen de que conductores de los buses acepten la tarifa propuesta. “Entonces ahí no tenemos la herramienta para obligarlos; sin embargo, están los recursos disponibles para que se haga este congelamiento y también está establecido que ellos deben 30 días antes de modificar la tarifa avisar al ministerio”, sostuvo el subsecretario.