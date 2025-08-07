Ministra Macarena Lobos: “Nunca dimos un debate profundo respecto al tema del voto extranjero”

Durante la mañana de este jueves, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió a la discusión respecto al voto obligatorio y el voto extranjero señalando que en el país “nunca dimos un debate profundo respecto al tema del voto extranjero“.

En conversación con Radio Infinita, es que la ministra de Segpres se refirió a la discusión respecto a la participación de los ciudadanos extranjeros en las elecciones presidenciales chilenas apuntando que en el país tenemos “una normativa muy permisiva respecto a esto, muy distinta a la de la mayoría de los países”.

“Esto es un debate que creemos que hay que dar, aun cuando no se aplique para las próximas elecciones, las que se van a realizar desde aquí a noviembre, pero que es un debate que como país deberíamos dar y concluir, digamos, y convenir una fórmula que permita establecer las condiciones en que esos extranjeros puedan participar”, añadió.

De acuerdo a lo que mencionó Lobos “el gobierno ha tenido un principio claro, que efectivamente los nacionales, los ciudadanos tengan sanción y que hagamos el debate sobre el voto extranjero”, añadiendo que “de esa perspectiva no nos parece que esto tenga que ver con calculadora electoral ni nada, sino que es una cuestión de principios que efectivamente la primera magistratura, el Presidente de la República, sea electo por los nacionales o se establezcan ciertos requisitos mayores para que efectivamente los extranjeros puedan participar en las votaciones, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo”.

Reforma política

En la ocasión, la ministra también abordó la reforma al sistema político señalando que “hay un diagnóstico compartido, tanto del Ejecutivo como la mayoría de los parlamentarios que es necesario avanzar en una reforma política porque efectivamente hay una fragmentación muy importante en el sistema político que impide llegar a acuerdos duraderos, dar gobernabilidad y hacernos cargo de que la política resuelva las necesidades de la ciudadanía de manera eficiente y oportuna”.

En la misma línea, es que se refirió al proyecto presentado por el ejecutivo que eleva los requisitos para la constitución de partidos políticos apuntando que “Nosotros creemos que una democracia fuerte necesita también partidos fuertes, transparentes, y de esa perspectiva estamos elevando los requisitos para la constitución de partido, estamos estableciendo también, legalizar los comités parlamentarios”.

Según explicó al respecto “hoy día que existen solo a nivel reglamentario”, agregando que el proyecto busca que “existan a nivel legal, se establezcan ciertas reglas, y que efectivamente todos los parlamentarios y parlamentarias tengan la obligación de pertenecer a un comité parlamentario”.

“Nos parece importante que se pueda sancionar efectivamente a quienes se salen, no es cierto, del partido por el que fueron electos, y que en el comité parlamentario efectivamente uno pueda ordenar, porque efectivamente muchas veces el partido está un poco lejos de lo que ocurre en el parlamento, y es muy relevante que entonces tengamos reglas de los comités parlamentarios para el funcionamiento propiamente tal del Congreso y del proceso legislativo”, señaló.