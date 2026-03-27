Ministro De Grange afirma que “a mediados de abril” gobierno inyectará recursos para enfrentar alza del transporte en regiones

El ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró que a mediados de abril el gobierno de Presidente José Antonio Kast inyectará recursos para mitigar el alza del transporte público en regiones, en el marco del histórico incremento en el precio de los combustibles registrado este jueves.

En entrevista con T13, el, secretario de Estado recordó que este tipo de inyección específica de recursos en el transporte público ya se realizó durante la pandemia de Covid, momento en que se hizo para servicios de buses con y sin licitación, además de taxis y colectivos, entre otros medios de transporte.

“Esa herramienta ya está disponible, que estamos avanzando junto al reglamento, junto con los distintos ministerios de Interior y Hacienda, para que este traspaso, tanto de recursos como de la información, sea de la forma más expedita”, sostuvo De Grange.

En este marco, aseguró que “a mediados de abril vamos a estar inyectando los recursos. Ese es el compromiso, esos son los cálculos”, debido a que “hay ciertas etapas legales que debemos cumplir”.

Asimismo, recordó que si alguna empresa de transporte público de regiones subió este jueves el valor de sus pasajes estaría incumpliendo su contrato, ya que estas deben avisar con 30 días de anticipación un alza de tarifas.