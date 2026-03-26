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    Política

    Ministro García llama a no comparar crisis derivada de la guerra en Irán con la de Ucrania: “La situación fiscal es muy distinta”

    El titular de la Segpres aseguró que la oposición ha comparado en varias oportunidades ambas situaciones. En ese sentido, aseguró que en 2022, cuando estalló el conflicto en Ucrania "la deuda en Chile era de US$40.000 millones menos".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Continúan las repercusiones luego que el gobierno de José Antonio Kast subiera el precio del combustible producto de la crisis derivada de la guerra en Irán que incrementó el precio del petróleo. En concreto, este jueves se materializó el alza en la bencina y el diésel tras la aprobación de la ley de combustibles en el Congreso.

    Desde el gobierno sostienen que la decisión no fue fácil, pero aseguran que ayudará a mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, en la oposición la molestia está instalada, así lo confirmó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

    En diálogo con radio Infinita, el ministro contó que en “las intervenciones que hubo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por parte de la oposición, se comparó mucho la situación de lo que ocurrió con el alza del combustible durante la guerra de Ucrania”.

    La situación se plantea porque, en 2022 a inicios de la gestión de Gabriel Boric, Rusia invadió Ucrania generando un aumento en el precio del petróleo, combustible que se mantuvo sobre los US$100 durante cuatro meses seguidos.

    De hecho, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló hace unos días a radio Duna que en la gestión de Boric les “tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora” y resolvieron que el Mepco siguiera funcionando.

    “En aquel entonces teníamos la inflación al alza, siguió subiendo hasta agosto del 2022; la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$ 2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23%”, indicó.

    En ese escenario, el ministro García hizo un llamado a no comparar ambas crisis derivadas de conflictos bélicos, puesto que -en sus palabras- la situación fiscal de Chile es distinta.

    “En ese momento (2022) la deuda en Chile era 40.000 millones de dólares menos. Teníamos reservas porque no solo la deuda era sustantivamente menor, sino que también los recursos que teníamos en el Fondo de Estabilización Económico y Social", señaló.

    Con ello, el secretario de Estado planteó que la situación actual “obliga al gobierno a tener que hacer este traspaso del mayor precio del petróleo al público y a ser también muy cuidadoso con lo que está ocurriendo en materia fiscal”.

    En ese sentido, señaló: “No podemos hacer uso de todas las reservas que tiene el país, porque uno siempre tiene que estar preparado para otros escenarios de catástrofe”.

    “Lo que quiero decir entonces es que la situación de lo que ocurrió en los peores momentos de la guerra con Ucrania, que se ha puesto muchas veces de ejemplo, con lo que está ocurriendo hoy, es que la situación fiscal es enteramente distinta, muy distinta”, aseveró.

    Más sobre:José García RuminotIránCombustiblePetróleoMario MarcelHacienda

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