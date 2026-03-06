Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

En medio del tenso escenario político que marcan la última semana del gobierno de Gabriel Boric, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, criticó la interrupción de las gestiones para el traspaso de mando calificando el conflicto como “infundado”.

En conversación con radio UChile, Montes lamentó la postura del presidente entrante, señalando que el retiro de las mesas de trabajo en el Palacio de La Moneda proyecta una señal de inestabilidad que afecta directamente la confianza de la ciudadanía.

Para el ministro, el proceso de transición entre mandatarios se desarrollaba de manera óptima hasta que se generó un quiebre “poco infundado”. “Lamento que esto haya ocurrido, un presidente entrante que rompe y plantea las cosas de una forma que genera una situación de esta naturaleza, eso se podría evitar", precisó.

Bajo esta premisa, el jefe de cartera, subrayó que “a la ciudadanía se le confirma la dificultad para que los políticos resuelvan problemas de relación”. Asimismo, hizo un llamado a restablecer la capacidad de diálogo en los pocos días que restan para el cambio de mando.

Por otro lado, afirmó que este tipo de conflictos “no guardan relación con la envergadura de los problemas que hay en el mundo” y, enfatizó en que “la buena política, en este tipo de temas, es más importante que nunca”.

Por último, concluyó con una autocrítica donde admitió que el plan inicial de demoler y expropiar grandes conjuntos habitacionales enfrentó situaciones que no previeron del todo.“ Hubo mucha resistencia a eso. Había desconfianza en que el Estado iba a hacer buenas soluciones”, explicó.

Escenario Internacional

Posteriormente, durante la entrega de viviendas en Pudahuel, el ministro abordó el delicado panorama geopolítico. En el punto de prensa, Montes calificó la situación global como “seria y grave”, haciendo alusión a la amenaza de los conflictos bélicos y la acumulación de ojivas por parte de las potencias.

“No vivimos separados del mundo, no somos una isla. Aquí nos va a golpear pronto en la inflación por el petróleo, pero nos puede golpear de muchas otras cosas" advirtió el ministro. Además destacó la postura de la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien se manifestó en contra de una escalada del conflicto.

El punto concluyó con un llamado de Montes a no perder de vista lo que ocurre puesto que “esta actitud de estar amenazando a medio mundo, estar con una guerra inicial incipiente hoy día, es algo que nos compromete a todos los habitantes de este planeta”.