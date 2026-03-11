SUSCRÍBETE
    Política

    Mulet explica su voto por Alessandri para encabezar la Cámara: “No podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos”

    A través de una carta, el diputado sostuvo que "actuar con responsabilidad y valentía también es una forma de defender la subsistencia y la credibilidad de nuestro partido"

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Jaime Mulet. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En medio de una estrecha votación, este miércoles se definió la integración de la Mesa que encabezará la Cámara de Diputado, confirmándose que Jorge Alessandri será quien presidirá la testera.

    En la discusión, uno de los votos que asomó como clave fue el del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien inclinó la balanza en favor del gremialista y en desmedro de Pamela Jiles.

    Dado que su voto, como él mismo declaró, podría generar dudas, lanzó una carta donde explicó su actuar, insistiendo en que su interés está en que no se perjudique a la ciudadanía.

    “He querido contribuir a un nuevo espíritu en el quehacer político nacional, no podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos por lo que he debido tomar una decisión compleja. Junto a otros parlamentarios del mundo progresista alcanzamos un acuerdo de administración para la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en un sentido similar a lo que ha ocurrido en el Senado de Chile. Sin embargo, en las últimas horas varios de quienes formaban parte de ese entendimiento han decidido restarse", expresó.

    Pese a aquello, sostuvo que él decidió cumplir con su palabra. “Creo que la política también se sostiene en la responsabilidad y en la seriedad de los compromisos asumidos. Este acuerdo es estrictamente administrativo y busca dar estabilidad al funcionamiento de la Cámara", manifestó.

    “Sé que es una decisión difícil y que puede generar dudas. Pero estoy convencido de que, en momentos como este, actuar con responsabilidad y valentía también es una forma de defender la subsistencia y la credibilidad de nuestro partido, la Federación Regionalista Verde Social, y de resguardar las causas que representamos”, agregó.

    En el mismo sentido, afirmó que como partido “seguimos siendo parte de la oposición y mantenemos plena libertad política, como siempre, para defender nuestras convicciones —la descentralización, la justicia social, el cuidado del medioambiente y el desarrollo de las regiones".

    “Este paso no significa renunciar a nuestros principios. Por el contrario, es un acto de responsabilidad para garantizar la vigencia de nuestro partido y para que nuestras ideas sigan teniendo voz y fuerza en la política chilena”, cerró.

    Más sobre:Jaime MuletFRVSCámara de DiputadosJorge AlessandriPamela Jiles

