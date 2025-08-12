SUSCRÍBETE
Política

Mulet refuerza cuestionamiento al PC y FA por falta de acuerdo para lista única parlamentaria del oficialismo

"Esos partidos debieran tener el rol de conductor, de buscar el acuerdo, y eso no se ha dado", sostuvo el diputado del FRVS.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El diputado Jaime Mulet (FRVS). Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

El diputado y otrora precandidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, la mañana de este martes reforzó su cuestionamiento al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) por la falta de acuerdo para una lista única parlamentaria del oficialismo.

Esto, luego que ayer lunes, y tras una nueva jornada de tratativas, distintos dirigentes reconocieron que no hubo avances concretos en las conversaciones que obligatoriamente deben culminar este sábado, cuando concluye el plazo para inscribir pactos electorales.

La jornada, además, estuvo marcada por la presión ejercida por los partidos más chicos de la alianza (aquellos con menor representación parlamentaria) en contra de los más grandes, para intentar conseguir una buena representación en el pacto unitario que apuestan por conformar.

En diálogo con radio Duna, en esta jornada Mulet argumentó que tanto el FA y el PC tienen una mayor responsabilidad en la -hasta ahora- frustrada negociación. El primero -dijo- por el ser la tienda del Presidente Gabriel Boric y la segunda por ser el partido de la abanderada del sector, Jeannette Jara.

“Hay partidos que tienen mayor responsabilidad, yo se los he dicho internamente y públicamente. El partido del Presidente de la República es un partido que normalmente ejerce un rol de mayor responsabilidad, es el partido que tiene más diputados. O el partido de la candidata, que tiene, por así decirlo, el premio ciudadano, que es la candidata de todos, y tiene esa garantía”, dijo.

Y luego agregó: “Y tradicionalmente, en procesos anteriores ha sido así. Esos partidos debieran tener el rol de de conductor, de buscar el acuerdo, y eso no se ha dado".

Con todo, el legislador sostuvo que “no hay mala fe, es muy difícil el ejercicio” y que se está “haciendo el esfuerzo, yo creo que hoy día es la última oportunidad”.

En ese sentido, apuntó que: “Se ha complicado, estamos haciendo el último esfuerzo. Si eso no es posible, hay que ver la posibilidad de unirnos a otra lista, siempre con sentido unitario y con apoyo a Jara”.

“Si no llegase a haber lista única, no será un solo partido el que va a concurrir en la lista, van a ser 2 o 3”, afirmó.

Inquirido sobre qué partidos podrían estar en esa segunda lista, Mulet dijo que desde el FRVS han dialogado con los humanistas, liberales, radicales, e incluso, la DC.

