    Mulet responde a Vallejo por críticas a AC contra Pardow: “Decir que es por un punto de prensa me parece de una liviandad tremenda”

    “A lo mejor la ministra no ha leído la acusación”, afirmó el presidente de la comisión revisora del libelo contra el exministro de Energía, impulsada por la oposición tras el error en el cálculo de las cuentas de luz.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El diputado Jaime Mulet (FRVS). Foto: Aton Chile JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    El presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, diputado Jaime Mulet (FRVS), rechazó las palabras de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó durante la jornada que el libelo contra el otrora secretario de Estado -impulsado por las bancadas de la oposición por el error de cálculo en las cuentas de la luz-, buscaría instalar que este faltó a la Constitución por “no haber hecho un punto de prensa” para informar del hecho.

    Aunque Vallejo reconoció que el error de cálculo se identificó de manera “tardía”, planteó que “más allá de la realidad social que esto generó, en lo político, yo creo que lo que efectivamente se busca prácticamente instalar que por no haber hecho un punto de prensa el ministro incumplió la Constitución, o sea, eso es un nivel de absurdo, de lo absurdo de lo que hemos llegado”.

    Consultado al respecto en radio Infinita, Mulet relevó que “me parece muy liviana esa interpretación. A lo mejor la ministra no ha leído la acusación, no conoce bien los hechos, pero no se reduce a eso”.

    Al respecto, relevó que el hecho afectó a 7,5 millones de clientes y que, más aún, se registra en momentos en que las tarifas de la energía eléctrica registran un alza acumulada cercana al 70%.

    “Le cobraron más allá del 70% que era legal a las familias, y eso es muy grave”, destacó.

    “Ahí hubo un error, hubo una situación que es parte sustantiva del motivo, de la causa de la acusación al ministro Pardow. Y la comisión y la Cámara tienen que evaluar eso, si debió hacerlo, si fue negligente o no lo fue. Pero las consecuencias son muy graves. Decir que es por un punto de prensa me parece de una liviandad tremenda”, reiteró el representante del FRVS.

    Sesión doble el viernes

    Las palabras de Mulet se dan en la misma jornada en que el propio diputado confirmó la convocatoria de la comisión revisora de la AC para realizar una sesión doble este viernes -mañana y tarde- en el Congreso en Valparaíso.

    Ante esto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ya advirtió que no tiene “ningún problema” en citar para el sábado, en el caso de que la comisión evacúe el informe ese mismo viernes.

    PolíticaAcusación constitucionalDiego PardowtarifascuentasluzJaime MuletCamila Vallejo

