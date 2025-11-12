Vallejo acusa que AC contra Pardow buscaría instalar que faltó a la Constitución por “no haber hecho un punto de prensa”

El gobierno ha mantenido firme su respaldo al exministro de Energía, Diego Pardow, frente a la acusación constitucional (AC) que las bancadas de oposición presentaron en su contra por el error en el cálculo de las cuentas de luz, hecho que significó su salida del ministerio.

En diálogo con Radio Pauta, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reforzó ese respaldo y acusó que la AC contra Pardow buscaría “instalar” que el exministro habría incumplido la Constitución “por no haber hecho un punto de prensa” para informar de lo ocurrido.

Si bien, Vallejo reconoció que el error de cálculo se identificó de manera “tardía”, planteó que “más allá de la realidad social que esto generó, en lo político, yo creo que lo que efectivamente se busca prácticamente instalar que por no haber hecho un punto de prensa el ministro incumplió la Constitución, o sea, eso es un nivel de absurdo, de lo absurdo de lo que hemos llegado“.

La ministra reforzó su tesis y señaló que “se había amenazado una AC antes de que el exministro saliera del gobierno y después se reactivó la amenaza, la acusación, y se materializó cuando se supo lo de Transelec”.

“El ministro tomó acciones conforme a la ley, y lo que se le reclama es no haberlo hecho público eso en su momento y de ahí se instaló una sospecha”, aseveró.

En ese sentido, Vallejo señaló que se buscaría “cuestionar no la acción en el marco de sus facultades o sus obligaciones legales de cómo reparar eso, sino que de no haberlo anunciado, básicamente no haber hecho un punto de prensa y haber comunicado a la prensa o a la ciudadanía ese error de Transelec”.

"Yo creo que al final se reduce eso a la acusación constitucional, como ‘no hiciste un punto de prensa’. No me parece que tiene méritos más allá del contexto electoral que obviamente enciende más los ánimos", sostuvo.