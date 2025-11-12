OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Mulet confirma citación de comisión revisora de AC contra Pardow para este viernes: votación aún sigue en suspenso

    Esta jornada, el equipo jurídico del exministro contestará el libelo. El pronunciamiento de esta instancia estará sujeto a que si el acusado pida diligencias extra, lo que podría retrasar el veredicto.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    28 OCTUBRE 2025 DIPUTADOS JAIME MULET DURANTE LA COMISION ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO. DE ENERGIA, DIEGO PARDOW. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esta mañana, el presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), confirmó la convocatoria para sesionar en doble sesión este viernes en el Congreso de Valparaíso.

    Mulet informó que “he decidido, en mi calidad de presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Pardow, citar a la instancia para el próximo día viernes a las 10:30 y hasta las 12:30 horas en una primera sesión. Y una segunda, a partir de las 14:30 hasta las 17:00 horas”.

    En la misma línea, el diputado detalló que “vamos a invitar, de todas maneras, al exministro Pardow. También a los ejecutivos máximos de Transelec, así como a los ejecutivos máximos de un conjunto de empresas generadoras”. Esto, considerando que “ambos casos tienen que ver con los hechos y objetos de esta investigación”.

    No obstante lo anterior, Mulet señaló que “seguramente también vamos a tener tiempo para invitar a algunas otras personas que tengan que ver con las que han propuesto los distintos parlamentarios en esta Comisión o las que pueda proponer la defensa, si es que lo hace”.

    Respuesta e informe

    Con la contestación del exministro al libelo que se concretará este miércoles, la comisión podrá estudiar el fondo de la acusación, ya que sin la respuesta solo podían analizar aspectos formales.

    De acuerdo a la ley orgánica del Congreso Nacional, la comisión tiene seis días hábiles -sábado incluido- para evacuar el informe en el que recomendará a la sala si aprueba o rechaza el libelo.

    La votación, sin embargo, aún está en suspenso, pues el exministro puede solicitar diligencias extra que pueden dilatar aún más el juicio de la comisión. En este sentido, en entrevista con La Tercera, Mulet ya había adelantado que iba a respetar este recurso que tiene Pardow, en caso de que lo invoque: “Yo no voy a acortar los plazos por acortarlos”, señaló.

    A pesar de ello, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), ya advirtió que no tiene “ningún problema” en citar para el sábado, en el caso de que la comisión evacúe el informe ese mismo viernes.

    “Está, por lo demás, dentro del reglamento, que la Cámara pueda sesionar un día sábado, puesto que es un día hábil, otras veces se ha hecho, en consideración ahora al tema de la acusación constitucional”, aseguró el timonel de la Corporación.

    Y agregó: “Si a mí se me entrega el día viernes el informe, yo estoy en condiciones de citar el día sábado”.

    Además, el timonel de la Corporación confirmó que ha notificado de esta eventual citación a los comités parlamentarios.

    “Esto ya se los he hecho saber a los comités y a distintas personas, a distintos diputados, para que estén preparados frente a la posibilidad cierta que existe de que la comisión pueda despachar un informe como este”, aseguró.

