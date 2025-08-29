Mundaca se suma a las críticas contra Montes y asegura que él es “el responsable político” de la reconstrucción en Valparaíso

Esta semana el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, protagonizó una nueva polémica sobre el proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso.

Y es que a un año y medio del siniestro, para responder a las críticas que apuntan a una demora en el levantamiento de las obras, el secretario de Estado sostuvo que él no es el “jefe de la reconstrucción”, sino que solo el titular del Minvu.

Sus palabras generaron molestia y potenciaron los reproches que se han mantenido constantes en torno a este tema.

Si bien Montes intentó hacer un mea culpa y reconoció que “se pudo haber hecho mejor”, lo cierto es que las negativas sobre su gestión en la emergencia no han cesado.

Es en este cuadro, que el gobernador regional de la quinta región, Rodrigo Mundaca, se sumó a los cuestionamientos a Montes.

En conversación con 24 Horas, la autoridad regional afirmó que las personas que perdieron todo por el incendio “requieren un mínimo de respeto”, y que las declaraciones de Montes “son muy desgraciadas y llegan en un muy mal momento”.

“Cuando sostiene que él es el ministro de Vivienda, pero no el jefe de la reconstrucción, la verdad es que agravia a aquellas personas que durante dos inviernos seguidos han demandado pan, techo y abrigo”, reprochó.

Dicho eso, agregó que este proceso “ha sido un fracaso a la fecha”, y que la responsabilidad recae en el ministro de Vivienda, “más allá de que él diga que no es el jefe de la reconstrucción”.

“Él es el responsable político de la reconstrucción. Estamos hablando de viviendas dañadas, incendiadas, quemadas y arrasadas, entonces la responsabilidad es de él” , aseguró Mundaca.

Eso sí, precisó que “la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país”, y “que esta problemática se vio agravada por los incendios”.