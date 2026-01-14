SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Nadie debería perder la vista en un contexto de protesta”: Jeannette Jara solidariza con Gatica tras absolución de Crespo

    A diferencia de su partido, la excandidata no emitió recriminaciones hacia el gobierno por la promulgación de la Ley Naín Retamal, legislación que, entre otros aspectos, regula la legítima defensa de los funcionarios policiales y les otorga mayor protección jurídica.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) solidarizó con el diputado electo Gustavo Gatica luego de que ayer se conociera que el excarabinero Claudio Crespo, acusado de cegarlo durante el estallido social, fue absuelto.

    El tribunal determinó que si bien Crespo fue el que disparó hacia Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019, no es posible atribuirle participación en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos debido a que no contravino los reglamentos de Carabineros y actuó en legítima defensa.

    Faltando poco para la medianoche, la otrora carta presidencial del oficialismo y la DC se pronunció al respecto mediante su cuenta de X. Si bien expresó su apoyo a Gatica, a diferencia de su partido no emitió recriminaciones hacia el gobierno por la promulgación de la Ley Naín Retamal, legislación que, entre otros aspectos, regula la legítima defensa de los funcionarios policiales y les otorga mayor protección jurídica.

    “Hoy se conoció la absolución en el caso de Gustavo Gatica. Más allá del fallo, lo ocurrido duele. Duele hoy y duele siempre, porque nadie debería perder la vista en un contexto de protesta. El daño es irreversible y nos deja como sociedad una herida abierta y una responsabilidad profunda: fortalecer el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y las garantías de no repetición", sostuvo la exministra.

