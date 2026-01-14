“Ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro”: las veces que Boric y ministros se han referido al caso de Julia Chuñil

El caso de Julia Chuñil dio un giro inesperado este miércoles. La detención de tres hijos de la mujer y de su exyerno marca un camino distinto a las tesis que apuntaban a una desaparición a manos de terceros, externos a la familia.

Las aprehensiones de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas, según datos entregados por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, corresponden a los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los tres primeros -hijos de Chuñil- la calificación de parricidio .

Previo a los nuevos antecedentes de la investigación, que involucran al círculo íntimo de la mujer, el Presidente Gabriel Boric y ministros de su gabinete se refirieron latamente al caso.

Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

El Mandatario, en una vocería desde La Moneda el pasado 2 de octubre de 2025, abordó la desaparición de Chuñil, de 72 años, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora ambiental que fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024. Antes, cuando ya se cumplía un mes desde la desaparición de la activista, el caso fue mencionado por el Jefe de Estado en su discurso con ocasión del Día de los Derechos Humanos.

“Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona como es el caso de Julia Chuñil, que estamos todos preocupados por su desaparición por saber la verdad, qué pasó, dónde está”, expresó en Palacio.

Esto, luego de las aseveraciones que había hecho la abogada Karina Riquelme sobre una interceptación telefónica al empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño del predio donde Chuñil fue vista por última vez en Máfil, Región de Los Ríos.

La legista aseguró que el empresario “ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron”.

05/01/2026 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El día anterior a la intervención de la máxima autoridad, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, instó al Ministerio Público a aclarar este tema.

“Es el Ministerio Público el que tiene que obviamente aclarar algo que ha sido trascendido y filtrado la prensa en materia de parte de la investigación. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello, pero sí reforzar que desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad, esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil”, sostuvo.

En su alocución en la sede del Ejecutivo, Boric dijo coincidir con lo planteado por la ministra Vallejo 24 horas antes.

“Tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que creo representa no solo al pueblo mapuche sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia, y por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”, recalcó.

El lunes 6 de octubre, Vallejo volvió a referirse al caso, en una de sus habituales vocerías de los lunes desde el set de prensa de La Moneda.

Organizaciones se manifestarán en La Moneda para pedir que se esclarezca que ocurrió con dirigente mapuche Julia Chuñil.

“¿Dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el gobierno también se hace en este momento. Y es una pregunta que el Estado debe hacer y se está haciendo. Porque ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro", dijo.

A eso agregó que: “Solidarizamos y empatizamos con los seres queridos de Julia Chuñil. Con la incertidumbre en la que están, con las repercusiones que, lamentablemente, generan emocionalmente los trascendidos que han surgido a través de la prensa”.

“El gobierno no solamente está preocupado, sino que se ha ocupado. Y desde el primer momento contribuyó con el reforzamiento de los equipos policiales de la PDI que están a cargo de la investigación, y con detectives con dedicación exclusiva. Esto es muy importante porque, insisto, no solamente basta con preocuparse, sino que ocuparse. Y esperamos, obviamente, en el marco del respeto a la autonomía de otro poder del Estado, que las investigaciones arrojen con la mayor celeridad posible el resultado que todos esperamos, que es encontrar el paradero de Julia Chuñil”, enfatizó.

Ministro de Seguridad, Luis Cordero. Foto: Diego Martin /Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Días después, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó la labor del Ministerio Público en la indagatoria y acotó que: “El Ejecutivo entiende que todas las hipótesis de investigación están abiertas”.

Esto, después que la fiscal regional de Los Ríos afirmó que no hay datos para calificar a Chuñil como una activista mapuche. A contramano de la principal teoría que defendía la familia de la mujer: que habrían empresarios involucrados en su desaparición por labor como protectora de tierras.

En la oportunidad, el titular de Seguridad apuntó a la importancia de “respetar la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante la investigación”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en tanto, este miércoles, tras la detención de los hijos y el exyerno de Chuñil, señaló:

“Nosotros hemos planteado siempre que este caso tiene que ser esclarecido, se tiene que determinar quiénes son los autores. En Chile quien lleva adelante las investigaciones es el Ministro Público, que es un órgano autónomo, eso corresponde a un Estado de Derecho, y esperamos que la investigación permita el total esclarecimiento de los hechos, y la determinación de las responsabilidades criminales del caso”.