SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro”: las veces que Boric y ministros se han referido al caso de Julia Chuñil

    La desaparición de la mujer dio un giro inesperado este miércoles, con la detención de sus hijos y un exyerno, acusados de parricidio y homicidio. Previo a los nuevos antecedentes, el Mandatario y parte de su gabinete abordaron latamente el caso.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric junto a los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero (Seguridad). Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    El caso de Julia Chuñil dio un giro inesperado este miércoles. La detención de tres hijos de la mujer y de su exyerno marca un camino distinto a las tesis que apuntaban a una desaparición a manos de terceros, externos a la familia.

    Las aprehensiones de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas, según datos entregados por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, corresponden a los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los tres primeros -hijos de Chuñil- la calificación de parricidio.

    Previo a los nuevos antecedentes de la investigación, que involucran al círculo íntimo de la mujer, el Presidente Gabriel Boric y ministros de su gabinete se refirieron latamente al caso.

    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    El Mandatario, en una vocería desde La Moneda el pasado 2 de octubre de 2025, abordó la desaparición de Chuñil, de 72 años, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora ambiental que fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024. Antes, cuando ya se cumplía un mes desde la desaparición de la activista, el caso fue mencionado por el Jefe de Estado en su discurso con ocasión del Día de los Derechos Humanos.

    “Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona como es el caso de Julia Chuñil, que estamos todos preocupados por su desaparición por saber la verdad, qué pasó, dónde está”, expresó en Palacio.

    Esto, luego de las aseveraciones que había hecho la abogada Karina Riquelme sobre una interceptación telefónica al empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño del predio donde Chuñil fue vista por última vez en Máfil, Región de Los Ríos.

    La legista aseguró que el empresario “ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron”.

    05/01/2026 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El día anterior a la intervención de la máxima autoridad, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, instó al Ministerio Público a aclarar este tema.

    “Es el Ministerio Público el que tiene que obviamente aclarar algo que ha sido trascendido y filtrado la prensa en materia de parte de la investigación. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello, pero sí reforzar que desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad, esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil”, sostuvo.

    En su alocución en la sede del Ejecutivo, Boric dijo coincidir con lo planteado por la ministra Vallejo 24 horas antes.

    “Tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que creo representa no solo al pueblo mapuche sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia, y por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”, recalcó.

    El lunes 6 de octubre, Vallejo volvió a referirse al caso, en una de sus habituales vocerías de los lunes desde el set de prensa de La Moneda.

    Organizaciones se manifestarán en La Moneda para pedir que se esclarezca que ocurrió con dirigente mapuche Julia Chuñil.

    “¿Dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el gobierno también se hace en este momento. Y es una pregunta que el Estado debe hacer y se está haciendo. Porque ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro", dijo.

    A eso agregó que: “Solidarizamos y empatizamos con los seres queridos de Julia Chuñil. Con la incertidumbre en la que están, con las repercusiones que, lamentablemente, generan emocionalmente los trascendidos que han surgido a través de la prensa”.

    “El gobierno no solamente está preocupado, sino que se ha ocupado. Y desde el primer momento contribuyó con el reforzamiento de los equipos policiales de la PDI que están a cargo de la investigación, y con detectives con dedicación exclusiva. Esto es muy importante porque, insisto, no solamente basta con preocuparse, sino que ocuparse. Y esperamos, obviamente, en el marco del respeto a la autonomía de otro poder del Estado, que las investigaciones arrojen con la mayor celeridad posible el resultado que todos esperamos, que es encontrar el paradero de Julia Chuñil”, enfatizó.

    Ministro de Seguridad, Luis Cordero. Foto: Diego Martin /Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Días después, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó la labor del Ministerio Público en la indagatoria y acotó que: “El Ejecutivo entiende que todas las hipótesis de investigación están abiertas”.

    Esto, después que la fiscal regional de Los Ríos afirmó que no hay datos para calificar a Chuñil como una activista mapuche. A contramano de la principal teoría que defendía la familia de la mujer: que habrían empresarios involucrados en su desaparición por labor como protectora de tierras.

    En la oportunidad, el titular de Seguridad apuntó a la importancia de “respetar la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante la investigación”.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en tanto, este miércoles, tras la detención de los hijos y el exyerno de Chuñil, señaló:

    “Nosotros hemos planteado siempre que este caso tiene que ser esclarecido, se tiene que determinar quiénes son los autores. En Chile quien lleva adelante las investigaciones es el Ministro Público, que es un órgano autónomo, eso corresponde a un Estado de Derecho, y esperamos que la investigación permita el total esclarecimiento de los hechos, y la determinación de las responsabilidades criminales del caso”.

    Más sobre:Julia ChuñilGabriel BoricCamila VallejoLuis CorderoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Fallido ingreso a Temucuicui, caso Monsalve y casa de Allende: el crudo mea culpa de Boric a 57 días de dejar La Moneda

    Fallido ingreso a Temucuicui, caso Monsalve y casa de Allende: el crudo mea culpa de Boric a 57 días de dejar La Moneda

    3.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    4.
    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    5.
    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
    Chile

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero
    El Deportivo

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

    Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto
    Cultura y entretención

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán
    Mundo

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender