“No creemos en las exclusiones”: Martínez descarta quiebre en la próxima oposición en Comité Central del FA

Este sábado, el Frente Amplio (FA) está desarrollando desde la 9 de la mañana su primer Comité Central de este 2026, en un contexto en que se debatiría el rol del partido frente al acontecer político actual, que encuentra a una izquierda dividida sobre cómo enfrentar su rol de oposición tras el triunfo de José Antonio Kast.

En la instancia se reunieron en la sede nacional de la CUT diversos dirigentes del partido del actual Presidente Gabriel Boric. Pasada la una de la tarde, la presidenta del partido, Constanza Martínez, realizó un punto de prensa en que adelantó parte de las conversaciones y definiciones de la tienda para esta jornada.

Al respecto, la dirigente resaltó que abordaron en esta primera parte de la instancia el avance de la ultraderecha y las acciones de Donald Trump en el mundo, al que consideran un “liderazgo muy nocivo para la democracia“.

“Estamos llegando también a conclusiones importantes como partido referente a un análisis común del primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por nuestro compañero Presidente Gabriel Boric, donde hemos podido entender que hemos tenido un gobierno que logró estabilizar el país, que al mismo tiempo logró avanzar en transformaciones profundas que de alguna forma van a cambiar la forma que tenemos de desarrollo nuestro país, como es la estrategia nacional del litio o el royalty minero”, agregó.

Martínez explicó que el lanzamiento del congreso sería “mucho más sobrio” debido al contexto que enfrenta el país, golpeado por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, con miles de damnificados y más de 20 fallecidos.

“Como partido también decidimos hacer un voto político el día de hoy para ir en ayuda de todos nuestros compatriotas en el sur. Los incendios forestales también han sido en gran parte por temas que están ligados a la falta de regulación. También la necesidad de que podamos tener una Ley de Incendios que nos permita estar más protegidos y, por lo tanto, también vamos a ir en ayuda con trabajos voluntarios y varias otras iniciativas que han salido de este Comité Central”, detalló la presidenta del FA.

Llamado a una oposición amplia

Durante la instancia, Martínez abordó la discusión que se ha generado las últimas semanas sobre la oposición que conformarían los partidos de izquierda y centroizquierda ante el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Los resultados tras la absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica, que incluyó la utilización de la Ley Naín-Retamal, han generado roces en la coalición de gobierno, con una seria posibilidad de que se conformen dos oposiciones de izquierda luego que desde el PS mostraran su molestia por las críticas del FA y el PC sobre la ley.

Sin embargo, este sábado Martínez enfatizó que resultaba necesaria una “oposición amplia” al próximo gobierno y también descartó la existencia de un “quiebre” en la próxima oposición.

“Nosotros al menos como Frente Amplio no creemos en las exclusiones, creemos que tiene que haber coordinación entre los distintos partidos y que tenemos que estar a la altura, como dijo el Presidente Boric, de los desafíos que precisamente nos demanda el pueblo de Chile”, señaló.

“Nuestra finalidad como Frente Amplio es tener coordinaciones sin exclusiones, poniendo como foco los objetivos que tiene Chile, que es no desregularizar el suelo, no retroceder en ciertos derechos que hemos conquistado con tanto esfuerzo y ser capaces de tener una vida más digna y más justa en nuestro país”, agregó la presidenta del FA.

Gabinete de José Antonio Kast

Luego que el pasado martes el presidente electo José Antonio Kast presentara su gabinete, desde la izquierda surgieron críticas a su conformación, las cuáles fueron también abordadas este sábado por Martínez, en particular a las carteras de Justicia (Fernando Rabat), Defensa (Fernando Barros) y Mujer (Judith Marín).

“Lo planteamos al comienzo. Para nosotros, este retroceso en ciertos consensos que habíamos logrado tener como país después del periodo más doloroso que hemos tenido como pueblo, donde se desapareció, se torturó a personas, a compatriotas, por pensar distinto. Y hoy día, habíamos avanzado en cierto consenso respecto a la no repetición, a la justicia. Creo que sí, vamos a estar vigilantes respecto a que ese tipo de situaciones no se retrocedan y que los derechos humanos son parte fundante de nuestro proyecto político”, planteó la dirigente sobre Rabat y Barros.

En tanto, sobre la próxima ministra de la Mujer, miembro de la Iglesia Evangélica, señaló: “Yo creo que ahí hay elementos que son distintos. Uno tiene que ver con su fe, que es completamente razonable, aceptable, y en un estado laico hay que protegerla, no tiene ningún problema a ese respecto. Yo creo que lo que sí es preocupante y que estamos en alerta tiene que ver con posiciones que ha manifestado con anterioridad respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente de la implementación del aborto en tres causales”.