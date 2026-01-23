SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric llama a los partidos del oficialismo al orden: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

    En alusión a los graves incendios en el sur del país y tras ser consultado por la fractura oficialista, el Mandatario recalcó que "el Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe" y que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago 23 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del país. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A raíz del conclave que el Socialismo Democrático convocó, excluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista, y las críticas que surgieron de ese sector por el manejo del gobierno de la fractura oficialista, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los partidos para que “de una vez por todas se pongan a la altura de la situación”.

    En un punto de prensa convocado en La Moneda para dar cuenta de las ayudas tempranas que el Ejecutivo ha coordinado para los damnificados de los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, el Mandatario fue consultado por la citada reunión y por las declaraciones del timonel del PPD, Jaime Quintana, sobre que el gobierno no estaría interviniendo lo suficiente en el quiebre oficialista.

    “Acá hay una situación muy clara. Miren todo lo que hemos conversado antes. El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, llamó.

    Santiago 23 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea, afirmó que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”.

    Boric también fue consultado por las críticas que han surgido por la respuesta del gobierno a la catástrofe, desde una diputada electa del Partido Republicano y del exministro del Interior, Felipe Delgado, entre otras figuras. “Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes, yo hablo permanentemente y lo dijo el mismo alcalde de Penco, todos los días con alcaldes que han resultado afectados, hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”, desmintió.

    “Debo recordar que el Estado son muchas instituciones. Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred que ha estado ahí, está hablando también a los municipios, a las gobernaciones regionales. Todas las autoridades, todos los trabajadores del sector público han estado desde el día uno dedicados de lleno a enfrentar los efectos de esta catástrofe (...) Yo he viajado a las regiones de Biobío, de Ñuble y la Araucanía (...) ahí es donde hay que estar. Siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar“, señaló.

    Boric da cuenta de respuesta gubernamental ante incendios

    Al inicio del punto de prensa, el Jefe de Estado destacó que a menos de una semana de la catástrofe, se inició el pago de la primera nómina de damnificados que completaron la ficha FIBE.

    También anunció la implementación del bolsillo electrónico de emergencia, por un monto de 50 UF, a quienes sufrieron poca o mediana afectación de su vivienda, un subsidio de retención laboral, asistencia técnica y un subsidio de Sercotec para mipymes y cooperativas afectadas directamente.

    Otra de las asistencias mencionadas fue la de una beca de emergencia para estudiantes afectados, de $200 mil por alumno y un apoyo anual de $700 mil para estudiantes de educación superior que se dividirá en hasta 10 pagos mensuales adicionales a la beca BAES.

