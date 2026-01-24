Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

A una semana del inicio de la emergencia que azota las regiones de Ñuble y el Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó durante la mañana de este sábado que a nivel nacional se mantienen 15 incendios en combate, mientras que 46 se encuentran controlados y dos han sido extinguidos.

La situación sigue en combate con un despliegue permanente de brigadas terrestres y apoyo aéreo de los equipos de emergencia.

Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay más de 20 mil damnificados, más de 800 casas destruidas por la emergencia, 321 lesionados y 21 fallecidos por los siniestros en aquellas regiones. Además, se han aplicado más de 2 mil Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Región de Ñuble

En la Región de Ñuble, los equipos de emergencia continúan combatiendo tres incendios forestales activos en las comunas de Ránquil y Quillón, los que en conjunto han consumido 7.100 hectáreas, según cifras de Conaf.

Solo el siniestro en el sector Perales Biobío en Ránquil, que lleva casi dos semanas en combate, ha consumido 5100 hectáreas de esta comuna caracterizada por su actividad rural y forestal.

En Quillón, en tanto, permanecen en combate los incendios Monte Negro, con 1.500 hectáreas consumidas, y San Lorenzo, de menor extensión, con 445 hectáreas afectadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, en la Región de Ñuble, la emergencia ha dejado 534 viviendas afectadas, 635 personas damnificadas, 7 hogares con FIBE finalizada, una persona fallecida y 96 lesionados.

Región del Biobío

La Región del Biobío continúa siendo la más golpeada por la emergencia, con cuatro incendios en combate que han arrasado más de 30 mil hectáreas en el transcurso de una semana.

El incendio Trinitarias, en la comuna de Concepción, sigue activo y registra una superficie afectada de 15.541 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los focos más extensos del país.

En el sector Rancho Chico, también en Concepción, el fuego ha consumido 7.231 hectáreas y continúa siendo combatido por brigadas terrestres y aéreas.

A estos se suma el incendio San Lorenzo, en la comuna de Florida, uno de los focos más recientes, que ha afectado 3.968 hectáreas y permanece en combate por los equipos de emergencia.

El impacto social de los incendios forestales es especialmente grave en la Región del Biobío, donde se contabilizan 2.419 viviendas afectadas, 19.845 personas damnificadas, 682 hogares con FIBE terminada, 20 personas fallecidas y 224 lesionados.

Región de La Araucanía

Si bien la afectación ha sido menor en comparación con Ñuble y Biobío, en la región de La Araucanía aún se registran dos incendios en combate.

En la comuna de Nueva Imperial, el incendio Codihue mantiene activos a los equipos de emergencia tras consumir 856 hectáreas, mientras que en Vilcún, el foco Vega Redonda continúa en combate con 25,9 hectáreas afectadas.

En paralelo, Conaf informó que los incendios de mayor magnitud en aquella región, Alboyanco, en Angol, con 1.945 hectáreas, y El Lingue Bajo 4, en Lumaco, con 473,6 hectáreas, se encuentran controlados, sin riesgo de propagación.

En La Araucanía se reportan cifras bajas de afectación en comparación al Ñuble y Biobío, con tres viviendas dañadas, cinco personas damnificadas y un lesionado, sin fallecidos asociados a los siniestros.