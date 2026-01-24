Ministra Toro informa pago de alrededor de 2.200 bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío por incendios forestales

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, abordó este sábado el avance que ha sostenido el Ejecutivo respecto a catastrar el nivel de afectación de las personas luego de los incendios que han afectado la última semana a las regiones de Ñuble y Biobío, que han dejado hasta el momento miles de damnificados y más de 20 fallecidos.

Toro, quien recientemente asumió como enlace del gobierno en la región del Biobío en continuación a la labor de su par de Salud, Ximena Aguilera, enfatizó en una entrevista con 24 Horas que “se ha avanzado bastante” con la aplicación de la ficha FIBE.

“Todavía quedan algunos sectores en los que en los próximos días los equipos van a continuar la aplicación de la ficha. Este es un primer catastro que permite identificar los daños a las viviendas y a los enseres y entregar, por ejemplo, el bono de recuperación, que ya se pagaron alrededor de 2.200 bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío . Y la próxima semana, por supuesto, se van a pagar los que se vayan registrando estos días”, explicó Toro.

“También permite que el Ministerio de Vivienda llegue a las mismas zonas, después de la aplicación de la ficha FIBE, a aplicar la ficha 2, que es una ficha más específica, una ficha muy técnica, que permite determinar con más detalle las condiciones de daño de la vivienda y así poder tener un diagnóstico para la reconstrucción”, agregó sobre el trabajo a realizar próximamente.

La jefa de la cartera de Desarrollo Social también abordó el trabajo en terreno que están realizando en la Región del Biobío.

“La subsecretaria Francisca Gallegos está en Penco, viendo la situación local, en coordinación con el alcalde y con el municipio y así vamos a seguir trabajando durante todo el día. Yo también como ministra de Enlace estoy en coordinación con los parlamentarios, con el gobierno regional y vamos a seguir en ese trabajo, levantando las necesidades, canalizándolas justamente y tomando decisiones como las que se han ido tomando estos días”, detalló.

En ese sentido, enfatizó en la importancia de las labores de limpieza, en especial de los sectores más afectados como Lirquén, en la comuna de Penco.

“Esperamos que pueda avanzar el MOP con su maquinaria de manera importante en ello. En Lirquén especialmente eso va a ser muy relevante porque todavía hay mucho que avanzar en eso y es fundamental para que las personas puedan ingresar, para que se puedan empezar también las labores de limpieza de los propios terrenos, la instalación de viviendas de emergencia y todo lo que viene para adelante”, explicó.