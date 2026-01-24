Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, informaron una serie de medidas orientadas a apoyar a los estudiantes afectados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Durante la jornada del viernes, las autoridades visitaron la región del Biobío, donde señalaron que las medidas tienen el fin de brindar ayuda económica, psicosocial y facilitar el inicio del año escolar para las comunidades.

La directora del organismo sostuvo que “en terreno hemos visto el trabajo coordinado de distintos organismos, demostrando que el Estado está presente. Desde Junaeb estamos desplegados en las zonas afectadas, para llegar oportunamente a las comunidades educativas y trabajar de forma coordinada con las autoridades locales”.

Escuelas abiertas Junaeb de Emergencia

Esta medida iniciativa habilita espacios seguros de cuidado, convivencia y contención socioemocional para niñas, niños y adolescentes en los sectores afectados. Incorpora alimentación, recreación, juegos y actividades bajo la supervisión de monitores y monitoras.

Beca de emergencia

Consiste en un apoyo económico para estudiantes que residan en las comunas afectadas que acrediten daños en su vivienda o enseres tras la aplicación de la ficha FIBE.

El beneficio entrega un monto anual de $700.000 a estudiantes de educación superior, distribuido en diez mensualidades.

En cuanto a estudiantes de educación básica y media, se contempla la entrega de un pago único de $200.000 por estudiante.

Entrega de útiles escolares (PUE)

Junaeb distribuirá sets de útiles escolares y una mochila por estudiante complementarios al Programa de Útiles Escolares (PUE) 2026. Además, se priorizará a las zonas afectadas para la entrega de sets del programa regular.

Reposición de lentes ópticos

Se pondrá a disposición el reemplazo de lentes ópticos para estudiantes que hayan perdido o visto dañados sus implementos entregados durante el año 2025.

En el caso de requerimientos asociados a entregas realizadas en años anteriores, se facilitará el adelantamiento de las consultas médicas.

Reposición de audífonos

Se habilitará la provisión de audífonos de reemplazo para estudiantes afectados, correspondiente a dispositivos entregados durante el año 2025.

Cuando se trate de entregas efectuadas en períodos anteriores, se dispondrá del acceso anticipado a controles médicos de evaluación.

Operativos en terreno para captura y reposición de la TNE

Implementación de operativos presenciales en terreno para facilitar la captura fotográfica y la reposición gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a los estudiantes afectados por la emergencia.

Apoyo alimentario

Una de las medidas que comenzó a implementarse es la entrega de alimentación en 15 albergues de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, tras la activación del convenio con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).