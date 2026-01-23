Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la ministra enlace de la Región del Biobío, titular de Desarrollo Social, Javiera Toro, realizaron esta jornada una visita inspectiva a la Escuela Punta de Parra y al jardín infantil Hojitas de Parra, establecimientos que resultaron siniestrados en su totalidad en los recientes incendios.

Al respecto de la escuela, la autoridad anunció que junto a Desafío Levantemos Chile, van a estar trabajando en una solución modular para el inicio del año escolar, y así, trabajar en una solución definitiva con el financiamiento del 100% de los recursos que este cueste, durante el primer semestre de este año.

“Ya estamos avanzando junto a los ministerios con los que debemos coordinarnos para esto, como el Ministerio de Desarrollo Social, también con el Ministerio de Bienes Nacionales, con el Ministerio de Obras Públicas, que nos van a colaborar en distintos ámbitos para sacar adelante este proyecto”, sostuvo.

Asimismo, el jardín infantil afectado, junto a otro que sufrió daños menores, va a ser repuesto por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), antes del inicio del año parvulario, en el mes de marzo.

“Eso es una tremenda noticia”, destacó la autoridad, ya que así “el año escolar y el año parvulario va a partir con normalidad en este territorio”.

Consultada sobre cuán rápido se puede llevar a cabo la entrega de los recursos para esta reconstrucción, la ministra Toro expresó que los equipos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social ya están coordinados para que la evaluación de la inversión.

“Dado que era una escuela que se había evaluado y construido hace tan poquito, hay ya mucho trabajo avanzado, solo va a haber que actualizar probablemente la cifra y eso va a permitir que la evaluación sea de manera bastante acelerada y los equipos además lo tienen como prioridad”, señaló.

Escuelas de verano y apoyo psicológico para niños y jóvenes

Por otra parte, el titular del Mineduc también anunció medidas para el apoyo socioemocional de los jóvenes de las zonas afectadas, así como también una batería de apoyo para los estudiantes.

“Necesitamos que nuestros niños y niñas estén en las mejores condiciones. Por eso también, entendiendo que la dimensión de la emergencia a veces olvida partes tan significativas como es el bienestar socioemocional de nuestros habitantes y particularmente de los niños y niñas más pequeños, es que el día de mañana partiremos con la escuela de verano que organiza en este caso la Junaeb", indicó.

Allí, los niños van a disponer de recursos, alimentación, y talleres para que puedan estar en ese espacio, “no preocupados de otra cosa que no sea de ellos mismos, de su esparcimiento, de su bienestar”.

Asimismo, anunció, habrá apoyos psicológicos operando en el lugar y eso va a empalmar con los jardines de verano que también se está desplegando por la Junji y Jardines sobre Ruedas de la Fundación Integra.

De esta manera, los niños podrán salir de ese espacio afectado mientras los adultos se dedican a otras tareas, como renovar sus documentos y de infraestructura.

Junto con esta labor desplegada, Cataldo también indicó que el Presidente Gabriel Boric dio la instrucción de llevar adelante la entrega de útiles escolares con las mochilas, de renovar gratuitamente la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para todos los estudiantes que la hayan perdido por el siniestro, de ampliar los tiempos para que postulen a la educación superior los estudiantes que tenían que acceder en estas fecha hasta el 6 de marzo, y también renovar la beca de educación superior que se ha entregado en cada uno de los catástrofes que ha enfrentado nuestro país para los estudiantes que provienen de esta zona.