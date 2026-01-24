SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    El Servicio Médico Legal (SML) deberá identificar los restos hallados en el marco de un operativo para encontrar a José Ignacio Rodríguez Pulgar, de 28 años y quien padece autismo severo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La Fiscalía de Ñuble confirmó esta jornada el hallazgo del cuerpo de un hombre, en el marco de las labores de búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, de 28 años, desaparecido desde hace 15 días en la comuna de El Carmen.

    El cuerpo, que debe ser identificado por el Servicio Médico Legal (SML) de Chillán, fue encontrado en el sector rural de Maipo Bajo, a 800 metros de la casa donde José Ignacio se encontraba de visita con su familia al momento de su desaparición.

    El fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos, se constitiyó en el sitio e informó que “esta tarde fue hallado el cuerpo de un hombre en el marco de la búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, de 28 años y con un autismo severo, desaparecido hace 15 días en la zona”.

    Según se informó desde el Ministerio Público, el hallazgo fue comunicado a la familia de José Ignacio por el fiscal Lobos y por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional de Ñuble.

    Desde el momento de su desaparición, el jueves 8 de este mes, se activó una masiva búsqueda que incluyó el trabajo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, así como efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y del OS-9 de la policía uniformada, junto a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, apoyados por buzos, dones y perros entrenados.

    Asimismo, en el operativo participaron, también, voluntarios de Bomberos, personal municipal, además de familiares y vecinos de José Ignacio Rodríguez Pulgar.

    Más sobre:PolicialcuerpoEl CarmendesaparecidoJosé Ignacio Rodríguez PulgarÑuble

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso de herramientas y quema de basura: dos personas son detenidas por el delito de incendio en la Región del Maule

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Nuevo balance por incendios forestales: 15 siniestros en combate y 2.364 casas destruidas

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    3.
    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    4.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    5.
    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen
    Chile

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    Uso de herramientas y quema de basura: dos personas son detenidas por el delito de incendio en la Región del Maule

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina
    El Deportivo

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

    Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’