Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

La Fiscalía de Ñuble confirmó esta jornada el hallazgo del cuerpo de un hombre, en el marco de las labores de búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, de 28 años, desaparecido desde hace 15 días en la comuna de El Carmen.

El cuerpo, que debe ser identificado por el Servicio Médico Legal (SML) de Chillán, fue encontrado en el sector rural de Maipo Bajo, a 800 metros de la casa donde José Ignacio se encontraba de visita con su familia al momento de su desaparición.

El fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos, se constitiyó en el sitio e informó que “esta tarde fue hallado el cuerpo de un hombre en el marco de la búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, de 28 años y con un autismo severo, desaparecido hace 15 días en la zona”.

Según se informó desde el Ministerio Público, el hallazgo fue comunicado a la familia de José Ignacio por el fiscal Lobos y por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional de Ñuble.

Desde el momento de su desaparición, el jueves 8 de este mes, se activó una masiva búsqueda que incluyó el trabajo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, así como efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y del OS-9 de la policía uniformada, junto a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, apoyados por buzos, dones y perros entrenados.

Asimismo, en el operativo participaron, también, voluntarios de Bomberos, personal municipal, además de familiares y vecinos de José Ignacio Rodríguez Pulgar.