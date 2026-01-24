SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Uso de herramientas y quema de basura: dos personas son detenidas por el delito de incendio en la Región del Maule

    Un hombre y una mujer serán formalizados este sábado, luego de que el primero de ellos usara descuidadamente un esmeril mientras construía una casa -causando un incendio que se extendió por una hectárea- y ella quemara basura en el patio de su domicilio.

    Por 
    Lya Rosen

    En el marco de los devastadores incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, el Ministerio Público dispuso la detención de dos personas que este viernes cometieron delitos vinculados a siniestros en las comunas de Pencahue y Teno, en la Región del Maule.

    El primero de ellos se originó por el uso negligente de un galletero, o esmeril, que estaba siendo utilizado por un hombre que construía una casa en el sector de Corinto, en Pencahue.

    Chispas provocadas por la herramienta dieron origen a llamas que no pudieron ser controladas por las personas presentes en lugar, dando paso a un incendio que afectó a cerca de una hectárea de pastizales, que debió ser combatido por efectivos de bomberos y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

    El segundo caso ocurrió en el sector la Morza, en Teno, donde una mujer decidió quemar basura en el patio de su domicilio, sin tomar en cuenta el peligro de su acción. Ante esto, vecinos dieron aviso a Carabineros, quienes detuvieron a la dueña de casa.

    Por orden de la Fiscalía de Flagrancia local se dispuso que estas personas fueran puestas a disposición de los tribunales de garantía en Talca y Curicó, respectivamente, para ser formalizadas por el Ministerio Público la mañana de este sábado.

    Más sobre:IncendiosRegión del MaulePencahueTenoNegligenciaDetenidosFiscalíaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Nuevo balance por incendios forestales: 15 siniestros en combate y 2.364 casas destruidas

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    3.
    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    4.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    5.
    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen
    Chile

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    Uso de herramientas y quema de basura: dos personas son detenidas por el delito de incendio en la Región del Maule

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina
    El Deportivo

    Otra oportunidad para Damián Pizarro: el delantero jugará en Racing y agranda la legión chilena en Argentina

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

    Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’