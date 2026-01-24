Uso de herramientas y quema de basura: dos personas son detenidas por el delito de incendio en la Región del Maule

En el marco de los devastadores incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, el Ministerio Público dispuso la detención de dos personas que este viernes cometieron delitos vinculados a siniestros en las comunas de Pencahue y Teno, en la Región del Maule.

El primero de ellos se originó por el uso negligente de un galletero, o esmeril, que estaba siendo utilizado por un hombre que construía una casa en el sector de Corinto, en Pencahue.

Chispas provocadas por la herramienta dieron origen a llamas que no pudieron ser controladas por las personas presentes en lugar, dando paso a un incendio que afectó a cerca de una hectárea de pastizales, que debió ser combatido por efectivos de bomberos y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El segundo caso ocurrió en el sector la Morza, en Teno, donde una mujer decidió quemar basura en el patio de su domicilio, sin tomar en cuenta el peligro de su acción. Ante esto, vecinos dieron aviso a Carabineros, quienes detuvieron a la dueña de casa.

Por orden de la Fiscalía de Flagrancia local se dispuso que estas personas fueran puestas a disposición de los tribunales de garantía en Talca y Curicó, respectivamente, para ser formalizadas por el Ministerio Público la mañana de este sábado.