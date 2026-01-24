SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Nuevo balance por incendios forestales: 15 siniestros en combate y 2.364 casas destruidas

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que el gobierno ya ha instalado 20 viviendas de emergencia en las zonas afectadas, además de enviar un total de 215 toneladas de ayuda.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: ATON.

    La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, cifró en 15 los incendios forestales que continúan en combate en la zona centro sur del país, al tiempo que señaló que la cifra de viviendas destruidas llega a 2.364.

    Esto, tras encabezar una mesa técnica en conexión con los Cogrid de las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, con la finalidad de realizar un monitoreo de la situación debido a la emergencia en la zona.

    Así, Cebrián indicó que “según información de Conaf, se registran 15 incendios en combate, 30 controlados y 28 extinguidos”, los cuales dejan “21 fallecidos, 20.485 personas damnificadas y 2.364 viviendas destruidas”.

    Asimismo, relevó que el gobierno ya ha instalado 20 viviendas de emergencia en las zonas afectadas y ha mantenido el despacho de ayuda a los municipios, que suma un total de 215 toneladas de alimentos, colchones, frazadas, kits de higiene y herramientas de trabajo, entre otros elementos.

    Respecto de las actuales condiciones meteorológicas en la zona, la autoridad señaló que para este sábado 24 de enero la Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas para la costa, valle y cordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

    Por este motivo, reiteró un llamado a la “corresponsabilidad” y solicitó “por ningún motivo encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación”.

    Asimismo, Cebrián instó a mantener los perímetros de las viviendas libre de desechos que puedan ser objeto de combustión.

