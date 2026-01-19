Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE? Foto referencial de archivo gob.cl

Recientemente se confirmó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas por los incendios forestales que se han mantenido activos en Ñuble y Biobío.

Así lo anunció la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en una reciente reunión de autoridades para coordinar el despliegue ante la emergencia, donde señaló que comenzó la aplicación de la FIBE en la Región de Ñuble.

Qué es la Ficha FIBE

La FIBE corresponde a un instrumento que se aplica en terreno cuando se presentan emergencias o catástrofes como incendios, aluviones o terremotos, según detalla el sitio de trámites ChileAtiende.

El documento permite organizar el catastro e identificación de daños en viviendas y enseres, además de caracterizar a personas y grupos familiares damnificados, con el objetivo de organizar la entrega de ayuda.

La Subsecretaría de Servicios Sociales indicó que la aplicación de la ficha se concreta cuando la situación de emergencia ha sido controlada.

En esa línea, el organismo explicó que la FIBE se levanta de manera presencial por parte de funcionarios capacitados de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.