    Nacional

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Se trata de toneladas de mercadería donada por vecinos, que llegarán a las comunas de Penco, Ránquil y Quillón.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    La Municipalidad de Santiago envió el primer cargamento de ayuda solidaria desde la Plaza de Armas. Son alrededor de 30 toneladas de ayuda para las regiones de Ñuble y Biobío, afectadas por los incendios.

    Principalmente, los camiones llegarán a las comunas de Penco, Ránquil y Quillón. En su interior hay donaciones de vecinos, recolectadas en los tres centros de acopio que dispuso la comuna.

    Entre los elementos que se lograron reunir se incluyen agua, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, artículos de aseo y elementos de protección como guantes y mascarillas.

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    El alcalde Mario Desbordes, anunció que se mantendrán abiertos los centros de acopio indefinidamente, ya que los recursos que se recolectan “se va usando inmediatamente”, como le informaron tras su comunicación con sus símiles en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Además hizo hincapié en la falta de alimentos para mascotas en las colectas.

    La ayuda se dirige a las comunas afectadas en tres camiones de Correos de Chile, con quienes el municipio hizo una alianza y quienes proporcionaron estos vehículos de manera gratuita.

    El gerente general de Correos de Chile, Ignacio Liberman dijo que ponen a “disposición toda su logística y su experiencia para llegar de manera oportuna” y que esto también se une a una campaña que funciona desde la semana pasada para el envío de encomiendas sin costo a las zonas afectadas.

    Puntos de acopio en Santiago:

    • Santiago Social en San Antonio 645, abierto de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas.
    • Centro Comunitario Matta Sur en Chiloé 1799, abierto de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas.
    • CAM Santiago en Matucana 272, abierto de lunes a viernes 9.00 a 17.00 horas.

    Más sobre:Municipalidad de SantiagoMario DesbordesBiobíoÑubleCorreos de ChileIncendios

