Socialismo Democrático desoye llamado de Boric y apuesta por el divorcio con el FA y el PC

El jueves por la tarde, un mensaje sorprendió al senador Jaime Quintana. Al otro lado de la línea estaba el Presidente Gabriel Boric, quien contactó al timonel del Partido Por la Democracia (PPD) con un objetivo: su preocupación por saber qué estaba pasando en el Socialismo Democrático, a raíz de la reunión que protagonizaría el conglomerado al día siguiente, marcada por la exclusión del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

El Mandatario, que ha empujado la unidad del sector en sus intervenciones públicas, le pidió a Quintana que le explicara lo que estaba ocurriendo. En paralelo, su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se comunicó con la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, con la idea de entender de mejor manera los propósitos del encuentro de este viernes.

Vodanovic, promotora de la idea de dos oposiciones a José Antonio Kast, le explicó que el encuentro en París 873 se iba a enfocar en cómo pararse frente al Ejecutivo del líder republicano e integrar a la DC a ese esfuerzo. Además, le planteó que su idea no era “quebrar” al sector. Esta cita comenzó a coordinarse el lunes de esta semana, a través de un chat que comparten los timoneles del Socialismo Democrático.

El jueves, horas antes de esos contactos, este medio dio a conocer que a las 11.30 horas del viernes los partidos del Socialismo Democrático se reunirían con la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) para delinear un camino conjunto de oposición al gobierno de Kast.

La actitud de los partidos preocupó al Mandatario. Tanto que decidió dar un paso al frente e intervenir. El viernes en la mañana, veinte minutos antes de que el encuentro comenzara, se refirió -en un punto de prensa en La Moneda- al estado de la alianza de gobierno.

“Yo lo que les pido a los partidos políticos, a todos, es que se pongan a la altura de la situación. La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, dijo Boric.

Lejos de tomarlo como un llamado a la unidad, sus palabras enfurecieron a quienes llegaron a la cita. “No voy a pelear con el Presidente, se está yendo, está deshabitando el cargo. Hace tiempo que hace declaraciones más bien como dirigente que como Presidente de la República. Tiene que ver con el síndrome del pato cojo”, dijo a su ingreso el diputado Jaime Mulet (FRVS).

Y es que para ellos ya era claro a esas alturas que, en consideración de la crisis de convivencia desatada la semana pasada en el marco de la absolución de Claudio Crespo, el bloque se dividiría. “Hoy, como vamos, es muy probable que haya dos oposiciones”, dijo Quintana a su ingreso a la reunión.

Pese al llamado del Mandatario, los dirigentes no se movieron de su postura. Al final del encuentro, emitieron una declaración pública que señalaba: “Seremos oposición al nuevo gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile". Así, optaron por separar aguas con los que, hasta ahora, eran sus aliados.

De acuerdo con quienes asistieron, en la cita se dijo que la polémica derivada de la absolución de Crespo, en torno a la postura de cada colectividad ante la ley Naín-Retamal, dejó en evidencia un asunto de fondo: que la coalición oficialista nunca logró cuajar.

Aunque Boric se propuso como legado el conformar una coalición amplia de partidos durante su administración, los presentes consensuaron que las “dos almas” del gobierno se mantuvieron presentes desde 2022 hasta la fecha. En ese entendido, sugirieron, que lo natural es que exista mayor coordinación entre los partidos de centroizquierda.

Otro punto puesto sobre la mesa en el encuentro fue que la unidad -solicitada por el Presidente- no depende solo de disposición, sino que también pasa por contenidos. En ese sentido, se comentó que el PC ya tomó la decisión de ser una oposición radical. En los partidos de centroizquierda no cayó bien el llamado que hizo esa colectividad a la movilización apenas ganó Kast, el que fue respaldado por el FA.

No todos en el PS, sin embargo, están de acuerdo con la postura que fijó Vodanovic. “La fragmentación no es una opción (...). Sería una irresponsabilidad histórica con quienes decimos representar. A no perder el rumbo”, reclamó Juan Santana, jefe de bancada de los diputados socialistas.

La estrategia del FA en torno a la postura del Socialismo Democrático ha sido no condenar el encuentro, para evitar que la discusión se intensifique. “Hemos optado por no entrar en esta polémica”, dijo el jueves a 24 Horas el secretario general, Andrés Couble.

Sin embargo, hay excepciones. El jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, dijo a radio Pauta, en referencia a la reunión, que “es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”. En tanto, el diputado y senador electo Diego Ibáñez dijo al podcast Cómo te lo explico que la exclusión le parecía “nefasta”.

El FA tendrá un espacio de discusión política para abordar esta arremetida en su comité central, que se realizará este sábado.

Los dichos de Sáez generaron molestia entre los asistentes a la cita. Cuando Vlado Mirosevic, senador electo del PL, tomó la palabra, apuntó contra el diputado y dijo que su intervención no iba en línea con el tono de unidad que propone Boric. Esto último también fue un comentario obligado entre los presentes, quienes plantearon que el Presidente intentó apagar “el fuego con bencina”.

Los presentes del encuentro plantearon mantener la coordinación a la vuelta de las vacaciones de febrero. Mirosevic llegó a proponer patentar la nueva alianza política con un nombre, para reforzar el sentido de identidad. Esto nunca se hizo en los cuatro años de gobierno. “Socialismo Democrático más la DC ya no pega”, dicen.