“No me voy a bajar”: Kaiser da un giro y recalca que irá directo a primera vuelta sin importar las encuestas

“En la medida que las condiciones se mantengan tal como están en este momento, yo no me voy a bajar. Si cambian para peor, yo no me voy a bajar y si cambian para mejor, tampoco me voy a bajar”.

Con esas palabras el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cerró definitivamente la puerta -explican en la colectividad- a bajar su candidatura en favor del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Este debate de si me bajo o no me bajo está generando un ruido innecesario”, aseguró al ser consultado en un punto de prensa durante este lunes.

La declaración del parlamentario libertario generó el primer giro en su candidatura. Y es que, hasta este lunes, el legislador siempre planteó que su decisión de ir a primera vuelta dependería del respaldo ciudadano que tuviera en las encuestas.

Así lo dijo a principios de febrero: “Esto va a depender de si podemos llegar al 18% o 20% de respaldo. En ese caso, nosotros nos vemos en la obligación de representar a esos votantes en una carrera presidencial”.

Mientras que la semana pasada indicó que “el margen (para no ir a primera vuelta) es entre 15 y 20″.

Johannes Kaiser se reunirá con mujeres el fin de semana del 8M.

Lo cierto es que hoy en el partido son varios los que empiezan a dar el tema por cerrado y afirman que Kaiser va a primera vuelta sí o sí, sea cual sea el escenario e independiente de lo que digan los sondeos de opinión.

Al respecto, Kaiser explicó en la mañana que “no proyecto sobre la base de encuestas por una razón muy sencilla, cuando usted tiene 10 puntos y más de diferencia entre distintas encuestas. Entonces, creo que a estas alturas son las encuestadoras las que tienen que explicar por qué hay resultados tan diferentes y tan convenientes para ciertas candidaturas”.

Así, en el partido recalcan que uno de los factores que pesó en el giro de Kaiser es que -ante unas encuestas que, a su juicio, son erráticas- en la tienda cuentan con sondeos internos que demostrarían que el libertario tiene mucho más respaldo ciudadano.

En la tienda, además, recalcan que es difícil no presentar un candidato presidencial cuando son la segunda colectividad más grande del país -por detrás del Frente Amplio (FA)- y la que cuenta con más militantes en la derecha, con más de 45 mil afiliados.

Sin embargo, más allá de esas razones, reconocen que fueron las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, las que los hicieron dar un paso al frente.

El viernes pasado, en entrevista con El Líbero, el timonel republicano aseguró que “si se baja Kaiser, indiscutiblemente Kast pasa a ser la candidatura más competitiva”, lo que generó rápidamente ruido entre los libertarios.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Lo anterior, no solo porque hace tan solo dos semanas suscribieron un preacuerdo parlamentario, sino también porque ese pacto venía de la mano con una tregua entre ambos partidos para no tocar el tema presidencial.

De hecho, hasta el viernes pasado, el diseño en las dos colectividades consideraba -ante cualquier tipo de consulta sobre el tema- recalcar que la decisión era definitiva y que tanto Kast como Kaiser irían directo a primera vuelta.

“Hoy estamos planteándole a la ciudadanía un acuerdo parlamentario, no hemos venido aquí a plantearle el uno al otro que llevemos una sola candidatura“, reiteró Kast al presentar el acuerdo parlamentario.

Lo cierto es que a solo dos días de inscribir las primarias, la baja y estancamiento de Kaiser en algunos sondeos de opinión ha resurgido la discusión sobre si el diputado libertario se debería bajar de la carrera y respaldar a su par del Partido Republicano.

Por lo mismo, durante este lunes los libertarios realizaron una declaración pública con el fin de terminar con las especulaciones y en la que hicieron un llamado al Partido Republicano “a ver la realidad y no hacer política ficción”.

“A propósito de declaraciones de personeros políticos de otros partidos políticos, que han señalado que se verían beneficiados de que Johannes Kaiser desistiera de su candidatura presidencial, desde el Partido Nacional Libertario somos enfáticos: a nosotros no nos gusta la política ficción, nos gusta la realidad”, dice el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, en el texto.

En esa línea, agregan que “nos gusta la realidad, porque somos el partido más grande de la derecha en Chile, con más de 50 mil militantes. Nos gusta la realidad, porque el liderazgo de nuestro candidato ha permitido que en tan solo 5 meses hayamos conseguido esta tremenda meta. Nos gusta la realidad, porque a nivel nacional hemos visto cómo la ciudadanía espontáneamente sale a apoyarnos y a invitarnos a seguir en nuestra senda”.

Pese a la polémica, los libertarios descartan que se ponga en jaque el preacuerdo parlamentario y recalcan que con el comunicado se buscó justamente no seguir escalando el tema.