“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei
A través de una carta, el grupo de más de 100 figuras -que incluyen altos cargos en los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e incluso de Salvador Allende-, sostienen que "la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas".
A través de una carta, un grupo de más de 100 adherentes, militantes y exmiembros de partidos de centro y de izquierda entregaron su respaldo a la candidatura presidencial de la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre.
La misiva, titulada "Nuestra opción por Chile" asegura que quienes firman, gran parte de ellos ligados a la ex Concertación, “expresamos nuestro apoyo a Evelyn Matthei, por considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.
En el escrito, los adherentes, señalan que “reconocemos que Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas”.
En esa línea, añaden que “votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan".
“Chile necesita un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas. La responsabilidad democrática nos exige pensar en el conjunto del país, más allá de los colores”, agregan.
Al mismo tiempo sostienen que “ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos”.
“Por todo ello, votamos por Evelyn Matthei. Nuestro voto es, ante todo, por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro. Un voto para que Chile retome la senda del progreso sostenido y el respeto institucional basado en amplios consensos. Un voto que expresa la voluntad del centro y de la izquierda no de levantar muros, sino de tender puentes”, concluyen.
Los firmantes
El espaldarazo a Evelyn Matthei de parte de estas figuras de centro y de izquierda se da en medio de la búsqueda del respaldo del expresidente Eduardo Frei, el histórico militante DC, quien criticó que la falange apoye a Jeannette Jara. No obstante, a esta misiva no se plegó el exmandatario, de quien se esperaba una pronta
Con todo, entre los firmantes aparecen una serie de nombres que formaron parte de los gobiernos de la ex-Concertación e incluso algunos miembros de la administración de Salvador Allende.
Entre ellos, destacan el economista Sebastián Edwards; el abogado PPD Jorge Frei; la exmilitante de la Juventud Comunista Odette Morales; Óscar Guillermo Garretón, quien fue subsecretario de Economía en el gobierno de la Unidad Popular; Viviane Blanlot, exministra de Defensa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet; la actual senadora Ximena Rincón; Mariana Aylwin, exministra de Educación en el período de Ricardo Lagos; René Cortázar, exministro de Transportes de Bachelet; Isidro Solís, exministro de Justicia de Bachelet y Jaime Ravinet, exministro de Vivienda de Lagos.
También adhieren los economistas Marco Colodro, Fernando Bustamante, el diputado de Amarillos Andrés Jouannet, el senador de Demócratas Matías Walker y María Alicia Ruiz-Tagle.
Asimismo, destacan los nombres del exdiputado Zarko Luksic, de Mario Waissbluth, la exembajadora Iris Boeninger, la historiadora Sol Serrano; el expresidente del directorio de Metro Clemente Pérez; el ex PS Hardy Knittel y el abogado del exministro Andrés Chadwick Samuel Donoso Boassi, entre otros.
El listado completo:
1. Sebastián Edwards
2. Oscar Guillermo Garretón
3. Marco Colodro
4. Fernando Bustamante
5. Vivianne Blanlot
6. Andrés Jouannet
7. Ximena Rincón
8. Matías Walker
9. Mariana Aylwin
10. María Alicia Ruiz-Tagle
11. René Cortázar
12. Isidro Solís
13. Álvaro Briones
14. Ricardo Escobar
15. Zarko Luksic
16. Ricardo Brodsky
17. Matías De la Fuente
18. Sergio Solís
19. Iris Boeninger
20. Gonzalo Rojas-May O.
21. José Pablo Arellano
22. Sol Serrano
23. Mario Waisbluth
24. Gonzalo Contreras F.
25. Iris Boeninger
26. Juan Carlos Altamirano Celis
27. Patricio Silva Rojas
28. Jorge Rodríguez Grossi
29. Pedro García Aspillaga
30. Manuel Inostroza
31. Paz Suárez
32. Bernardita Soto
33. María José Bunster
34. Samuel Donoso Boassi
35. Clemente Pérez
36. Ernesto Tironi
37. Darío Calderón
38. Jaime Ravinet
39. Hardy Knittel
40. Sergio Muñoz Riveros
41. María Victoria Carvajal
42. Constanza Imperatore
43. Gabriel Peralta Martínez
44. Gerson Volenski
45. Jaime Abedrapo
46. Isabel Rodríguez
47. Alejandro Jara Puga
48. Gabriela Riutort
49. Rodrigo Valenzuela Cori
50. Cristián Mallol Comandari
51. Ramón Montes
52. Enrique Morales Mery
53. Odette Morales
54. Carlos Tudela Aroca
55. Patricio Corominas
56. Álvaro Clarke
57. Oscar Barra
58. Rodrigo Antilef Giacaman
59. Fernando Tala
60. Germán Guerrero
61. Luis Felipe Cristi
62. Marcela Espinoza
63. Hernán Urrutia
64. Tonci Tomic
65. Freddy Antilef Leiva
66. Claudio Martínez
67. Hernán Garfias
68. Cristóbal Palisson
69. Francisca Vergara
70. Raúl Villagra
71. Waldo Chacón
72. Carlos Bellei
73. Jorge Vives Dibarrat
74. Adolfo Alvial
75. Juan Pablo Miquel Izurieta
76. Gonzalo Cubillos Prieto
77. Andrés del Río
78. Rosa Benavides
79. Santiago Venegas
80. Gustavo Giglio
81. Felipe del Río
82. Jorge de la Carrera
83. Jorge Frei
84. Carlos Marholz Oróstegui
85. Marcos Farías
86. Enrique Méndez
87. Miguel Ángel Mendoza
88. Juan Carlos Latorre Díaz
89. Ricardo Israel
90. Jaime Castillo
91. Rodrigo Rivera A.
92. René Funes M.
93. Laura Lahsen
94. Tomás Aylwin
95. Ricardo González Middleton
96. Flavio Briones R.
97. Juan José Santa Cruz
98. Luis Lizama
99. Eugenio Yunis
100. Rafael Asenjo
101. Fernando Gipoulou
102. Moisés Jáuregui
