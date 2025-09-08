SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

No solo a la oposición: Kast dice que en su eventual gobierno va a convocar “incluso a parlamentarios del PPD y el PS” que se identifiquen con sus medidas

Por su parte, el líder de los republicanos señaló que "va a haber un cambio sustantivo y a eso van a estar todos convocados mientras sean de oposición”.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Punto de prensa Partido Republicano

El candidato a senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró este sábado que en un eventual gobierno de José Antonio Kast consideraremos a todos quienes están en el abanico de la oposición, desde Demócratas hasta libertarios”.

En entrevista con La Tercera, el timonel explicó que esperan contar con todas las fuerzas que impulsaron el Rechazo en 2022 y recalcó que, de ganar la elección presidencial, “se contaría con todas las personas de oposición que compartan las líneas de acción que han sido explícitas en lo que sería un gobierno nuestro. Y eso sin importar la ficha de militancia política que tiene cada uno de ellos”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y es que desde Chile Vamos, Amarillos y Demócratas -partidos que respaldan a Matthei- salieron a criticarlas.

En concreto, los reproches apuntan a que los dichos de Squella llegan tarde y en un contexto en el que la campaña sigue abierta.

Bajo este marco, esta jornada, el abanderado de republicanos, además de salir al paso de las críticas, amplió la convocatoria para quienes se sientan identificados con las medidas que se aplicarían en su eventual mandato.

“Nosotros tendremos un gobierno de emergencia para enfrentar temas de seguridad, inmigración, crimen organizado, desempleo (...) Los vamos a convocar para mejorar las leyes que controlan las manifestaciones violentas. Eso pasa por ley. Y ahí, cada uno que se sienta convocado a este gobierno de unidad, que lo haga. No estamos convocando a los partidos políticos”, comenzó señalando el candidato a la presidencia.

“Entendemos que algunos han señalado que les dolería a la guata gobernar con nosotros si es que ganamos, y los respetamos. Otros han dicho que solicitemos la colaboración del Partido Social Cristiano, cosa que vamos a hacer de todas maneras, del Partido Nacional Libertario, pero también vamos a convocar a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas, incluso parlamentarios del PPD, del Partido Socialista ¿por qué no?“, añadió.

Sobre el tema también habló Squella. “Van a ser convocados, tal como lo decía el mismo candidato, todas las personas que compartan las prioridades que va a tener ese gobierno. Y las prioridades son claras: combatir de manera frontal la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado”, sostuvo.

Luego, precisó: “Va a haber un cambio sustantivo y a eso van a estar todos convocados mientras sean de oposición”.

Más sobre:José Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

Los argumentos de Natalia Valdebenito para evitar la orden judicial que ordenó la censura de sus chistes

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

5.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Prohibición de capuchas y creación de un “régimen” que exige responsabilidad a organizadores : Kast lanza propuesta de “marchas sin violencia”
Chile

Prohibición de capuchas y creación de un “régimen” que exige responsabilidad a organizadores : Kast lanza propuesta de “marchas sin violencia”

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”
Negocios

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”

Compra informales a través de canales digitales en el comercio superan los US$315 millones y vestuario lidera

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 100 mil clientes en Chile

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile
El Deportivo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica
Cultura y entretención

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

A los 81 años muere Rick Davies, fundador y cantante de los esenciales Supertramp

De Saloon anuncia nuevo disco y presenta su primer adelanto “Nunca Nunca”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires
Mundo

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas