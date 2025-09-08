No solo a la oposición: Kast dice que en su eventual gobierno va a convocar “incluso a parlamentarios del PPD y el PS” que se identifiquen con sus medidas

El candidato a senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró este sábado que en un eventual gobierno de José Antonio Kast “ consideraremos a todos quienes están en el abanico de la oposición, desde Demócratas hasta libertarios ”.

En entrevista con La Tercera, el timonel explicó que esperan contar con todas las fuerzas que impulsaron el Rechazo en 2022 y recalcó que, de ganar la elección presidencial, “se contaría con todas las personas de oposición que compartan las líneas de acción que han sido explícitas en lo que sería un gobierno nuestro. Y eso sin importar la ficha de militancia política que tiene cada uno de ellos”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y es que desde Chile Vamos, Amarillos y Demócratas -partidos que respaldan a Matthei- salieron a criticarlas.

En concreto, los reproches apuntan a que los dichos de Squella llegan tarde y en un contexto en el que la campaña sigue abierta.

Bajo este marco, esta jornada, el abanderado de republicanos, además de salir al paso de las críticas, amplió la convocatoria para quienes se sientan identificados con las medidas que se aplicarían en su eventual mandato.

“Nosotros tendremos un gobierno de emergencia para enfrentar temas de seguridad, inmigración, crimen organizado, desempleo (...) Los vamos a convocar para mejorar las leyes que controlan las manifestaciones violentas. Eso pasa por ley. Y ahí, cada uno que se sienta convocado a este gobierno de unidad, que lo haga. No estamos convocando a los partidos políticos” , comenzó señalando el candidato a la presidencia.

“Entendemos que algunos han señalado que les dolería a la guata gobernar con nosotros si es que ganamos, y los respetamos. Otros han dicho que solicitemos la colaboración del Partido Social Cristiano, cosa que vamos a hacer de todas maneras, del Partido Nacional Libertario, pero también vamos a convocar a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas, incluso parlamentarios del PPD, del Partido Socialista ¿por qué no?“, añadió.

Sobre el tema también habló Squella. “Van a ser convocados, tal como lo decía el mismo candidato, todas las personas que compartan las prioridades que va a tener ese gobierno. Y las prioridades son claras: combatir de manera frontal la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado”, sostuvo.

Luego, precisó: “Va a haber un cambio sustantivo y a eso van a estar todos convocados mientras sean de oposición”.