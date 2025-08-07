SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

El abanderado republicano y la carta oficialista intercambiaron ataques respecto de sus visiones sobre el manejo del sector minero, en el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Tal como ha sido la tónica en debates anteriores, fuertes cruces entre el candidato republicano, José Antonio Kast, y la abanderada oficialista y de la DC, Jeannete Jara, marcaron esta tarde el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC.

Aunque la instancia se trató de un conversatorio que no permitía realizar contrapreguntas, los dos candidatos mejor posicionados de cara a las elecciones de noviembre encontraron el momento para atacar a su contrincante, mientras Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi -también presentes en la instancia- mantuvieron un tono más conciliador.

Durante la primera ronda de preguntas, Kast fue requerido por sus iniciativas para volver a posicionar la minería del cobre a nivel mundial. Ante esto, señaló que “10 años atrás decía el índice Fraser que Chile tenía facilidades para generar permisos, que garantizaba los derechos de propiedad. Y hoy día, hay discusiones de nuevo, de algunos sectores de nacionalizar”, afirmó, en relación a la candidata del PC.

“Veamos lo que fue la discusión de las primarias, se hablaba de la nacionalización del cobre. Bueno, eso es ir para atrás”, agregó.

Momentos más tarde, durante su alocución de cierre, Jara acusó el golpe y abordó las palabras del republicano.

“Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó”, sostuvo la abanderada del PC.

En este sentido, agregó que “lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire a la pasada, y un poco a la maleta también, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel, no andar emplazándose unos a otros, pero resulta que si no lo salgo a aclarar, luego quedan instaladas como verdades y no son tales”.

Jara fue aún más allá y denostó que “esa es la forma en que se ejercen algunos liderazgos, y el debate político y lo que ustedes van a tener que decidir, es sobre un proyecto país, es sobre liderazgos populistas versus liderazgos serios y es sobre ser coherente o no en política”.

Finalizada la instancia, esta noche José Antonio Kast ocupó su cuenta de X para desmentir a Jara, en un posteo en donde adjunta parte de una propuesta programática del PC dada a conocer en abril pasado -con antelación a las primarias de junio- en donde se habla de la “nacionalización del cobre”.

“La candidata del gobierno salió a ‘desmentir’ que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio”, afirma el texto del republicano.

Rebaja de impuestos

También en el cierre del debate, Jara abordó la rebaja de impuestos a la minería planteada tanto por Kast, como por Matthei y Kaiser.

Minutos antes, el republicano había destacado la necesidad de bajar los impuestos a la industria minera, mientras la candidata oficialista indicó que la tasa impositiva de 27% se mantendría en su eventual gobierno.

“Creo que tenemos unidad en eso tres de los cuatro, tenemos que bajar impuestos. Algunos nos dijeron que no los van a subir. ¡Gran cosa!”, afirmó con sorna el exdiputado.

Jara replicó: “Yo por mi parte, no estoy dispuesta a decir cosas que no voy a cumplir y sé que en un país como este, decirle a las 20 empresas mineras más grandes de Chile que se les va a bajar el impuesto, la verdad sería muy poco realista porque con eso se financia, precisamente la seguridad pública, la PGU y la salud”.

“Algunos dicen ‘aquí vamos a despedir a los operadores políticos’, yo les quiero decir que aunque despidieran a todos los funcionarios públicos y no dejaran uno parado, el presupuesto no da, porque la magnitud del gasto del presupuesto nacional es bien distinto. Pero para eso es bueno tener experiencia y conocer el presupuesto de la nación”, lanzó la carta oficialista.

Más sobre:Elecciones 2025foromineríaKastJara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Hombre muere tras ser baleado mientras conducía en Recoleta

Fallece piloto chileno en accidente aéreo en Argelia: era experto en combate de incendios forestales

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Luis Ortiz Quiroga, la partida del último gran maestro del derecho penal

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Lo más leído

1.
“Traición de principios con fines electorales”: Frei se manifiesta en contra de decisión DC de apoyar candidatura de Jara

“Traición de principios con fines electorales”: Frei se manifiesta en contra de decisión DC de apoyar candidatura de Jara

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

4.
Estos son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Quiénes lo reciben?

Estos son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Quiénes lo reciben?

5.
Anuncian la llegada de un “gran” anticiclón: qué efectos tendrá en Santiago y las demás regiones

Anuncian la llegada de un “gran” anticiclón: qué efectos tendrá en Santiago y las demás regiones

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Para antes de Navidad: confirman fecha del próximo Black Friday en Chile

Para antes de Navidad: confirman fecha del próximo Black Friday en Chile

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería
Chile

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Hombre muere tras ser baleado mientras conducía en Recoleta

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos
Negocios

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello
Tendencias

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Qué reveló la investigación sobre la tragedia del Titán, el sumergible que implosionó con 5 personas a bordo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido
El Deportivo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Remezón en el cuerpo técnico de Jorge Almirón: Colo Colo despide al preparador de arqueros Jorge Martínez

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago
Cultura y entretención

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

BBS Paranoicos se suma como invitado al show de Green Day en Chile

Ehud Barak, Woody Allen y Noam Chomsky: publicación de cartas de famosos amplía el escándalo de Epstein
Mundo

Ehud Barak, Woody Allen y Noam Chomsky: publicación de cartas de famosos amplía el escándalo de Epstein

Canciller Alberto van Klaveren participa en la conmemoración del Bicentenario de Bolivia

Trump asegura que el enviado especial de EE.UU. logró “grandes avances” durante su reunión con Putin

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos