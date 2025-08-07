Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Tal como ha sido la tónica en debates anteriores, fuertes cruces entre el candidato republicano, José Antonio Kast, y la abanderada oficialista y de la DC, Jeannete Jara, marcaron esta tarde el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC.

Aunque la instancia se trató de un conversatorio que no permitía realizar contrapreguntas, los dos candidatos mejor posicionados de cara a las elecciones de noviembre encontraron el momento para atacar a su contrincante, mientras Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi -también presentes en la instancia- mantuvieron un tono más conciliador.

Durante la primera ronda de preguntas, Kast fue requerido por sus iniciativas para volver a posicionar la minería del cobre a nivel mundial. Ante esto, señaló que “10 años atrás decía el índice Fraser que Chile tenía facilidades para generar permisos, que garantizaba los derechos de propiedad. Y hoy día, hay discusiones de nuevo, de algunos sectores de nacionalizar”, afirmó, en relación a la candidata del PC.

“Veamos lo que fue la discusión de las primarias, se hablaba de la nacionalización del cobre. Bueno, eso es ir para atrás”, agregó.

Momentos más tarde, durante su alocución de cierre, Jara acusó el golpe y abordó las palabras del republicano.

“Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó ”, sostuvo la abanderada del PC.

En este sentido, agregó que “lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire a la pasada, y un poco a la maleta también , porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel, no andar emplazándose unos a otros, pero resulta que si no lo salgo a aclarar, luego quedan instaladas como verdades y no son tales”.

Jara fue aún más allá y denostó que “esa es la forma en que se ejercen algunos liderazgos, y el debate político y lo que ustedes van a tener que decidir, es sobre un proyecto país, es sobre liderazgos populistas versus liderazgos serios y es sobre ser coherente o no en política”.

Finalizada la instancia, esta noche José Antonio Kast ocupó su cuenta de X para desmentir a Jara, en un posteo en donde adjunta parte de una propuesta programática del PC dada a conocer en abril pasado -con antelación a las primarias de junio- en donde se habla de la “nacionalización del cobre”.

“La candidata del gobierno salió a ‘desmentir’ que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio” , afirma el texto del republicano.

La candidata del gobierno salió a “desmentir” que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio.



El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio 🤷‍♂️ pic.twitter.com/vGc4VNDVhB — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 7, 2025

Rebaja de impuestos

También en el cierre del debate, Jara abordó la rebaja de impuestos a la minería planteada tanto por Kast, como por Matthei y Kaiser.

Minutos antes, el republicano había destacado la necesidad de bajar los impuestos a la industria minera, mientras la candidata oficialista indicó que la tasa impositiva de 27% se mantendría en su eventual gobierno.

“Creo que tenemos unidad en eso tres de los cuatro, tenemos que bajar impuestos. Algunos nos dijeron que no los van a subir. ¡Gran cosa!”, afirmó con sorna el exdiputado.

Jara replicó: “ Yo por mi parte, no estoy dispuesta a decir cosas que no voy a cumplir y sé que en un país como este, decirle a las 20 empresas mineras más grandes de Chile que se les va a bajar el impuesto, la verdad sería muy poco realista porque con eso se financia, precisamente la seguridad pública, la PGU y la salud” .