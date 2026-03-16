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    Política

    Oficialismo pide apoyo de la oposición en seguridad y respalda “Plan de Reconstrucción Nacional”

    Tras la instancia, el líder de los gremialistas llamó a la oposición a apoyar los proyectos de seguridad que serán puestos en urgencia prontamente.

    Por 
    Helen Mora
     
    Felipe Alcafus
    Comité Político Ampliado en La Moneda

    Este lunes a las 11.00 horas, el nuevo oficialismo concretó su primer comité político ampliado en el Palacio de La Moneda.

    Tras la cita, los presidentes de partidos detallaron que la conversación estuvo enfocada en la agenda legislativa y en el “Plan de Reconstrucción Nacional”, proyecto con foco económico que ha causado varias críticas de la vereda contraria.

    Y es que la iniciativa, además de buscar brindar apoyo a las zonas afectadas por los incendios con reformas económicas, incluye la limitación de la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años.

    Bajo ese contexto cargado por cuestionamientos opositores, la derecha salió a blindar el proyecto y a criticar la gestión económica del gobierno de Gabriel Boric.

    “Me parece perfectamente compatible, si es que el tenor o el hilo conductor de todo aquello que se va a estar discutiendo es mejorar o reconstruir las arcas fiscales del Estado”, aseguró el senador y líder de los republicanos, Arturo Squella.

    “Esto es importante que se entienda por parte de la oposición. La administración económica que tuvo durante los cuatro años previos es de las más precarias que se han tenido por lo menos desde el 90 en adelante”, lanzó.

    En la misma línea, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo: “Es importante poner el orden las arcas fiscales”.

    Por su parte, la senadora y secretaria general de RN, Andrea Balladares, dijo que el Ejecutivo deberá priorizar el uso de recursos públicos en áreas urgentes, como seguridad y reconstrucción, junto con resguardar los ingresos fiscales. “Hoy día nos va a tocar obviamente ajustarnos el cinturón y eso tiene que hacerse con la mayor responsabilidad posible”, afirmó.

    Asimismo, recalcó que desde su sector no se pretende modificar derechos sociales vigentes, como la gratuidad universitaria e insistió en que “tenemos una situación fiscal muy compleja, pero debemos trabajar en aquellas personas que más lo necesitan, por ejemplo, en la reconstrucción”.

    Agenda legislativa enfocada en seguridad

    De igual manera, el líder de los gremialistas adelantó que tomaron “decisiones respecto de algunos proyectos de ley que se les va a poner urgencia en los próximos días u horas”.

    Dicho eso, llamó a la oposición a apoyar los proyectos de seguridad. “Yo espero contar con la ayuda de la oposición, porque la gente eligió a este gobierno justamente para aprobar estos proyectos de ley en materia de seguridad, que van a ser puestos con urgencia y por lo tanto yo le pido a la oposición que no se niegue ni entorpezca estos proyectos, que salgan rápido”.

    Más sobre:SeguridadOposiciónOficialismoJosé Antonio Kast

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