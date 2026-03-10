SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: candidata es Pamela Jiles

    Los acompañantes de Jiles, según la fórmula a la que arribaron, serán un diputado PS y otro del PPD en las vicepresidencias.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 14 de diciembre 2025 Pamela Jiles durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exCongreso de Santiago fue el lugar escogido por las bancadas del aún oficialismo, más la Democracia Cristiana para anunciar el pacto político-administrativo al que arribaron con el Partido de la Gente para la presidencia de la Cámara de Diputados.

    A contar de las 11.00, los titulares de cada bloque, anunciaron que, luego de varias semanas de extensas negociaciones -que se llevaron tanto en el Congreso de Valparaíso como en la sede de algunos partidos-, arribaron a un diseño para definir las cuotas de poder al interior de la Cámara.

    Lo principal, es que la candidata de los ocho partidos -PPD, PS, liberales, radicales, FA, PC, DC y PDG- es la diputada de esta última tienda, Pamela Jiles.

    Los acompañantes de Jiles, según la fórmula a la que arribaron, serán un diputado PS y otro del PPD en las vicepresidencias.

    Zanjado eso, los jefes de bancada debían pactarla distribución de las comisiones, aquel espacio legislativo que, incluso, es más relevante que la presidencia de la corporación, pues es el que permite manejar los ritmos legislativos.

    Teniendo claro eso, los partidos definieron que las estratégicas comisiones de Constitución y de Hacienda, para el primer año, quedaran en manos de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, respectivamente.

    En los años sucesivos, la comisión de Constitución, que es por donde pasan todos los proyectos de reforma a la Carta Fundamental, estará presidida por el FA, el PDG y el PPD.

    Hacienda, en tanto, que es donde se discute la reforma tributaria -con la cual el presidente electo José Antonio Kast quiere bajar de 27% a 23% el impuesto a las empresas de primera categoría-, en el segundo año estará presidida por el PDG, mientras que los dos últimos periodos lo será el PPD el que dirija esa instancia.

    Otras instancias clave son Educación, la cual será presidida el primer año por el PC. Al año siguiente estará al mando el FA, luego el PDG y finalmente el Partido Liberal.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosPamela JilesPDG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    2.
    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    3.
    Postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha tras pacto del PDG con futura oposición a Kast

    Postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha tras pacto del PDG con futura oposición a Kast

    4.
    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    5.
    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa
    Chile

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    El dólar cae más de $10 y pierde los $900 tras proyecciones de Trump sobre el fin de la guerra

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras
    Tendencias

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima
    El Deportivo

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima

    “No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional

    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA