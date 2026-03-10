Oficialismo y la DC anuncian acuerdo administrativo con el PDG para la presidencia de la Cámara: candidata es Pamela Jiles

Valparaiso, 14 de diciembre 2025 Pamela Jiles durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

El exCongreso de Santiago fue el lugar escogido por las bancadas del aún oficialismo, más la Democracia Cristiana para anunciar el pacto político-administrativo al que arribaron con el Partido de la Gente para la presidencia de la Cámara de Diputados.

A contar de las 11.00, los titulares de cada bloque, anunciaron que, luego de varias semanas de extensas negociaciones -que se llevaron tanto en el Congreso de Valparaíso como en la sede de algunos partidos-, arribaron a un diseño para definir las cuotas de poder al interior de la Cámara.

Lo principal, es que la candidata de los ocho partidos -PPD, PS, liberales, radicales, FA, PC, DC y PDG- es la diputada de esta última tienda, Pamela Jiles.

Los acompañantes de Jiles, según la fórmula a la que arribaron, serán un diputado PS y otro del PPD en las vicepresidencias.

Zanjado eso, los jefes de bancada debían pactarla distribución de las comisiones, aquel espacio legislativo que, incluso, es más relevante que la presidencia de la corporación, pues es el que permite manejar los ritmos legislativos.

Teniendo claro eso, los partidos definieron que las estratégicas comisiones de Constitución y de Hacienda, para el primer año, quedaran en manos de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, respectivamente.

En los años sucesivos, la comisión de Constitución, que es por donde pasan todos los proyectos de reforma a la Carta Fundamental, estará presidida por el FA, el PDG y el PPD.

Hacienda, en tanto, que es donde se discute la reforma tributaria -con la cual el presidente electo José Antonio Kast quiere bajar de 27% a 23% el impuesto a las empresas de primera categoría-, en el segundo año estará presidida por el PDG, mientras que los dos últimos periodos lo será el PPD el que dirija esa instancia.

Otras instancias clave son Educación, la cual será presidida el primer año por el PC. Al año siguiente estará al mando el FA, luego el PDG y finalmente el Partido Liberal.