Oposición rechaza llamado “a la unidad” del Presidente Kast por indultos a uniformados

Este domingo, en una entrevista con La Tercera, el Presidente José Antonio Kast abordó la discusión en torno a la posibilidad de aplicar indultos a uniformados con condenas por su actuar durante el estallido social. Sobre esto dijo que “vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad”.

“Todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuándo superamos las tensiones? En algún momento tenemos que superar las tensiones", señaló el Mandatario.

Ante la pregunta de qué hará con la gente que no logre convencer, respondió que “yo al menos creo que cuando las personas se sientan, conversan, se miran, dialogan, se pueden encontrar caminos de solución. O vamos a vivir siempre en las trincheras. Yo, al menos, estoy saliendo de las trincheras, porque sí había trincheras por temas fuertes, pero yo quiero diálogo, quiero paz ”.

Por estos dichos, diversos parlamentarios de oposición rechazaron sus declaraciones y apuntaron a que esta situación llevaría a una falta de justicia.

La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello dijo que “Chile necesita unidad, pero no de cualquier manera. No se puede hablar de reencuentro mientras se impulsan indultos a uniformados condenados por violaciones a derechos humanos, porque eso no construye paz, sino que profundiza la impunidad y la injusticia”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Tello añadió además que “si queremos un país que deje atrás las trincheras, el camino no es la impunidad, es fortalecer el Estado de Derecho, estar del lado de las víctimas y reparar”.

Asimismo, el diputado Matías Fernández del mismo partido dijo que “José Antonio Kast vive en una eterna contradicción. Por un lado, mientras criticaba fuertemente los indultos entregados a los protestantes durante la movilización social del 2019, ahora pretende avanzar en un proyecto de indulto a criminales que violaron los derechos humanos”.

En la misma línea Lorena Fries jefa de bancada del partido dijo que “es preocupante que el Presidente Kast desconozca los tratados internacionales que ha suscrito Chile en esta materia, y que obligan a sancionar violaciones a los derechos humanos, no a relativizarlas con beneficios como el indulto o la conmutación de penas. En esta materia, no, no nos queremos sorprender Presidente ”.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

César Valenzuela, diputado del Partido Socialista dijo que “lamentablemente es el Presidente el que está actuando como líder de trinchera. Lo que plantea Kast es incomprensible: la unidad del país se alcanza con justicia, no liberando a condenados por delitos graves para dejar contentas a las barras bravas de derecha. ¿Cómo les va a costar tanto entender que ya no están en campaña?“.

Andres Perez

La diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista comentó “eso no es unidad nacional, eso no es reconciliación, eso es impunidad grosera y obscena. Y sobre todo transgrediendo tratados internacionales, que parece que cualquier tipo de tratado no lo comparte el Presidente, salvo aquellos tratados de libre comercio, aquellos tratados económicos que dan más plata a la élite que él siempre ha defendido. La verdad que me parece de verdad preocupante y me parece una vergüenza”.

Dedvi Missene