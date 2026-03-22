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    Política

    Parlamentarios PPD promueven reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial

    La iniciativa busca suprimir por completo esta atribución del Mandatario, en medio del debate abierto luego de que el Presidente planteara la posibilidad de indultar a uniformados condenados por el estallido social.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El diputado del PPD Carlos Cuadrado Prats anunció la presentación de una reforma constitucional para eliminar la facultad del Presidente de la República de otorgar indultos particulares, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones del Mandatario.

    La iniciativa surge luego de que el Presidente José Antonio Kast confirmara que está evaluando indultar a carabineros y militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. En una entrevista, el jefe de Estado justificó esa posibilidad señalando que “estamos buscando el reencuentro”, lo que reactivó el debate político y jurídico sobre esta atribución presidencial.

    Desde el Congreso, Cuadrado —integrante de la Comisión de Derechos Humanos— fue enfático en cuestionar esta herramienta. “Presentaremos una reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial. Las penas deben cumplirse conforme a la ley y a lo que resuelven los tribunales, no evadirse por una decisión arbitraria, política y excepcional”, afirmó.

    Parlamentarios PPD promueven reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial

    El parlamentario argumentó además que esta facultad abre un espacio de discrecionalidad que tensiona el Estado de Derecho. En esa línea, sostuvo que “la justicia no puede ser evadida por una puerta lateral ubicada precisamente en el Palacio de La Moneda”, reforzando la idea de que las sentencias judiciales deben cumplirse sin intervención del Ejecutivo.

    La propuesta establece que en una “democracia republicana madura” ya no se justifica mantener el indulto presidencial, planteando que su eliminación permitiría fortalecer la igualdad ante la ley, reducir la intervención política en la ejecución de penas y reafirmar la autonomía del Poder Judicial. A diferencia de otras iniciativas, el proyecto elimina completamente esta atribución, manteniéndola únicamente en los casos excepcionales vinculados a la pena de muerte en la justicia militar, conforme a estándares internacionales.

    El debate también ha sumado voces desde el Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó la necesidad de revisar o incluso terminar con esta prerrogativa, lo que fue recogido por los impulsores de la reforma.

    Parlamentarios PPD promueven reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial MARIO TELLEZ

    Desde la bancada PPD-Independientes, su jefe Raúl Soto respaldó la iniciativa y recalcó que su sector ha mantenido una postura crítica frente a los indultos en distintos gobiernos. “Creemos que debilita el Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que permite revisar procesos judiciales por motivaciones políticas y modificar sanciones ya ejecutoriadas”, señaló.

    Finalmente, Cuadrado expresó su expectativa de que la reforma cuente con apoyo transversal, recordando que en 2023 autoridades de Chile Vamos —entre ellas el actual ministro de la Segpres, José García Ruminot— ya habían impulsado una iniciativa en la misma línea para derogar esta atribución presidencial.

    Más sobre:Carlos CuadradoDiputadoReforma ConstitucionalJosé Antonio KastCongresoParlamento

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