OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Aunque el pacto Unidad por Chile logró las votaciones individuales más altas, las derechas lograron quedarse con la mayoría de los escaños en disputa.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Lya Rosen
    Roberto Celedón fue electo por el Distrito 17 de El Maule.

    Con el 99,51% de las mesas escrutadas, el Distrito 17 de la Región del Maule ya definió los siete cupos que debía llenar en los comicios de este domingo.

    Las votaciones más abultadas corrieron por cuenta de representantes del pacto oficialista Unidad por Chile: Priscilla Castillo, de la DC, sumó un 10,34% de los sufragios, mientras el abogado Roberto Celedón (Ind.-FA) también se hizo con un escaño en la Cámara de Diputados al alcanzar el 9,63% de las preferencias.

    Tras ellos aparece Javier Muñoz (DC), que con un 7,55% de los sufragios también resultó electo por el distrito que agrupa a las comunas de Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno, Vichuquén, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, San Clemente, San Rafael y Talca.

    Pese a esto, fue la oposición la que tendrá mayoría en esta zona maulina, ya que se quedó con cuatro escaños, cambiando la correlación de fuerzas en el distrito.

    Esto, ya que Jorge Guzmán (Evópoli) logró la reelección con un 7,98% de las preferencias, al igual que Benjamín Moreno (Republicanos) con 7,44%. A ellos se suman Guillermo Valdés (PDG), con un 2,70%, y Germán Verdugo (PNL), con un 4,59% de los votos.

    Actuales representantes

    En el período legislativo actual que comenzó en 2022 y culmina en marzo de 2026, los representantes por este distrito son Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (Evópoli), Benjamín Moreno (PR), Hugo Rey (RN), Alexis Sepúlveda (PR), Francisco Pulgar (independiente) y Roberto Celedón (Independiente).

    Este último, competía por un cupo del Frente Amplio, elección a la que llegó tras reemplazar a Mercedes Bulnes, su esposa, tras su muerte.

    Cabe recordar que en 2021, Celedón fue elegido como convencional constituyente para el primer proceso de redacción de Carta Fundamental en 2021. Ese mismo año, Mercedes Bulnes, era electa como diputada.

    Sin embargo, en noviembre de 2024 Bulnes falleció, por lo que el Frente Amplio decidió que su reemplazo en la Cámara fuera el propio Celedón

    Más sobre:Elecciones 2025Distrito 17TalcaDiputadosCuricóMaule

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Daniel Mansuy: “Este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha”

    Distrito 3: revisa quiénes serán los diputados de la Región de Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    5.
    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres
    Chile

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”
    Negocios

    Rosario Navarro: “En la segunda vuelta los candidatos deben bajar la pelota al piso”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena