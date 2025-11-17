Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

Roberto Celedón fue electo por el Distrito 17 de El Maule.

Con el 99,51% de las mesas escrutadas, el Distrito 17 de la Región del Maule ya definió los siete cupos que debía llenar en los comicios de este domingo.

Las votaciones más abultadas corrieron por cuenta de representantes del pacto oficialista Unidad por Chile: Priscilla Castillo, de la DC, sumó un 10,34% de los sufragios, mientras el abogado Roberto Celedón (Ind.-FA) también se hizo con un escaño en la Cámara de Diputados al alcanzar el 9,63% de las preferencias.

Tras ellos aparece Javier Muñoz (DC), que con un 7,55% de los sufragios también resultó electo por el distrito que agrupa a las comunas de Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno, Vichuquén, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, San Clemente, San Rafael y Talca.

Pese a esto, fue la oposición la que tendrá mayoría en esta zona maulina, ya que se quedó con cuatro escaños, cambiando la correlación de fuerzas en el distrito.

Esto, ya que Jorge Guzmán (Evópoli) logró la reelección con un 7,98% de las preferencias, al igual que Benjamín Moreno (Republicanos) con 7,44%. A ellos se suman Guillermo Valdés (PDG), con un 2,70%, y Germán Verdugo (PNL), con un 4,59% de los votos.

Actuales representantes

En el período legislativo actual que comenzó en 2022 y culmina en marzo de 2026, los representantes por este distrito son Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (Evópoli), Benjamín Moreno (PR), Hugo Rey (RN), Alexis Sepúlveda (PR), Francisco Pulgar (independiente) y Roberto Celedón (Independiente).

Este último, competía por un cupo del Frente Amplio, elección a la que llegó tras reemplazar a Mercedes Bulnes, su esposa, tras su muerte.

Cabe recordar que en 2021, Celedón fue elegido como convencional constituyente para el primer proceso de redacción de Carta Fundamental en 2021. Ese mismo año, Mercedes Bulnes, era electa como diputada.

Sin embargo, en noviembre de 2024 Bulnes falleció, por lo que el Frente Amplio decidió que su reemplazo en la Cámara fuera el propio Celedón