Orrego mete presión a ministra Tohá para tomar definición sobre candidatura presidencial: “No puede seguir esperando”

El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, se refirió la mañana de este lunes a las definiciones claves que se deben tomar en el oficialismo esta semana en torno a las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

Es que con el inicio de marzo, la carrera por La Moneda ingresó a su línea recta y, con ello, las presiones en el oficialismo para definir una candidatura que le haga frente a la oposición. La mira está puesta en los pronunciamientos de la expresidenta Michelle Bachelet y la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre todo, porque esta es la semana previa al aniversario del tercer año de gobierno.

En conversación con Radio Universo, la autoridad regional puso énfasis en la situación de la jefa de gabinete.

“Yo creo que a Carolina Tohá, que ha manifestado su interés de ser candidata, ya se le acabó el plazo a mi juicio hace rato”, expresó.

En ese sentido, Orrego planteó que si la titular de Interior “tiene algún interés serio de ser candidata presidencial, tiene que salir del gobierno luego para poder desplegarse y también tomar distancia respecto a un gobierno que -digamos las cosas por su nombre- marca 30 puntos, y con 30 puntos en Chile no se gana”.

En consecuencia, apuntó, “tiene que salir a buscar apoyo en otros sectores” y reforzó que “esta es una semana de definiciones, sin duda alguna, en la centroizquierda y en la izquierda, y desde el punto de vista de la derecha, está bastante interesante el panorama también, porque tampoco está tan claro que vaya a haber una primaria”.

Por otra parte, Orrego también defendió la postura de la exmandataria, al señalar que “sostener que la razón por la cual hay personas que no se lanzan simplemente porque Bachelet no ha dado un no definitivo, simplemente a mí no me parece”.

“Entonces, cuando uno quiere competir, uno va y compite”, sostuvo, y luego añadió: “Yo creo que si candidato quiere ser candidato tiene que lanzarse ahora y no puede seguir esperando cuál Penélope en el andén”.