SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Óscar Ramírez, presidente (s) de la DC: “Me gustaría seguir conduciendo el partido”

    El concejal de Concepción promueve la idea de que a la Democracia Cristiana le haría bien un recambio generacional. En esa línea, se abre a competir por encabezar la directiva de la colectividad, de la que hoy es presidente subrogante.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Cuando Francisco Huenchumilla, de manera sorpresiva, renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), el concejal Óscar Ramírez (38) debió asumir la subrogancia del cargo. A más de un mes de ese hito, hoy se abre a competir en las elecciones del 12 de abril para mantenerse a la cabeza del partido.

    Asumió la presidencia de la DC tras la renuncia de Huenchumilla. ¿Ve que han logrado mantenerse en pie?

    El partido ha seguido funcionando. La mesa nacional hizo lo que tenía que hacer y las cosas se hicieron bien. Hoy, con la renuncia del senador, se abre la posibilidad de un recambio generacional de la DC.

    En el actual período legislativo ustedes han estado en el limbo: no son oficialismo ni oposición. ¿Qué se puede esperar de la DC?

    El partido va a ser oposición. Pero vamos a tratar de rescatar los principios de la DC: tenemos que abrir acuerdos que sean beneficiosos para los chilenos y las chilenas. Vamos a ser una oposición responsable: apoyar los proyectos de ley que le hagan bien a Chile, y oponernos a los retrocesos que quiere impulsar este gobierno de ultraderecha.

    No negar la sal y el agua, en el fondo.

    Así es. Eso es irresponsable y la DC no es un partido irresponsable.

    ¿Ve que haya cambiado el domicilio político de la DC? De forma inédita, respaldaron a una comunista en la elección presidencial.

    Nosotros apoyamos a la candidata de la centroizquierda elegida en una primaria porque nos parecía que había proyectos que le hacían bien a Chile. Decir que por apoyar a una candidata comunista la DC se volvió un partido más de izquierda es una caricatura.

    ¿Dónde se ubica hoy la DC?

    La DC es un partido de centro.

    Su partido tiene elecciones de mesa en abril. ¿Quién espera que sea el próximo presidente de la DC?

    Hay varios nombres que me gustan: Alejandra Krauss, Álvaro Ortiz. Pero hay también nuevas generaciones. No descarto presentarme a la presidencia del partido.

    O sea, pasar de presidente subrogante a presidente nacional.

    Así es. Me gustaría seguir conduciendo la DC. Las listas se inscriben el 11 de marzo. Hay nombres, hay elenco. Obviamente el recambio generacional tiene que estar acompañado por experiencia, como la tiene Álvaro Ortiz, Alejandra Krauss y otros militantes.

    A Krauss se le ha criticado por ser del ala más de izquierda de la DC: fue una de las principales promotoras de la candidatura de Jara. ¿No es un problema para usted?

    Yo me siento más del ala izquierdista que Alejandra. Ella es totalmente DC y esa es una caricatura que le hicieron. Fue la junta nacional, con más de un 60% de los votos, la que eligió que Jara fuera nuestra abanderada. No tendría problemas con una presidencia de Alejandra.

    ¿Qué puede ofrecer usted como timonel que ella no?

    Más que compararme, yo creo que podría haber una lista en que esté yo, Alejandra, Álvaro, y aportar cada uno. Yo, por un tema generacional, por ser concejal de Concepción, puedo ofrecer más cercanía con el territorio y también este recambio que le debe hacer bien a la DC.

    Parlamentarios de su partido hablan de separarse del PC y el FA en este nuevo período. ¿Le gusta la idea?

    Hay que tener coordinación en la oposición, pero la DC, el FA y el PC somos muy distintos. Podemos confluir en ciertas cosas, pero ser todos un gran bloque de oposición no lo veo factible. Sí creo que la oposición tiene que ser inteligente y coordinada.

    ¿Cómo proyecta que evolucione el caso del expresidente Frei en la DC? ¿Es partidario de que el tribunal supremo le devuelva su militancia?

    Es el tribunal el que debe tomar una determinación. Ahora, yo como presidente de partido no quiero que ningún camarada, menos un expresidente, se vaya. Habrá que tener las conversaciones con él, porque no respetó los acuerdos que tomó el partido donde voluntariamente milita. Él conoce los estatutos y sabía que podía haber una consecuencia de este tipo.

    Más sobre:DCPolíticaDemocracia CristianaConcepciónEduardo FreiÓscar RamírezAlejandra KraussÁlvaro Ortiz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Lo más leído

    1.
    Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino

    Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino

    2.
    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    3.
    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    4.
    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    5.
    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer
    Chile

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Óscar Ramírez, presidente (s) de la DC: “Me gustaría seguir conduciendo el partido”

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026

    Se acaba el sueño de Christian Garin: cae batallando ante Sebastián Báez y es eliminado del BCI Seguros ChileOpen

    Repasa la caída de Christian Garin ante Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia
    Mundo

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?