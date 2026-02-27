Óscar Ramírez, presidente (s) de la DC: “Me gustaría seguir conduciendo el partido”

Cuando Francisco Huenchumilla, de manera sorpresiva, renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), el concejal Óscar Ramírez (38) debió asumir la subrogancia del cargo. A más de un mes de ese hito, hoy se abre a competir en las elecciones del 12 de abril para mantenerse a la cabeza del partido.

Asumió la presidencia de la DC tras la renuncia de Huenchumilla. ¿Ve que han logrado mantenerse en pie?

El partido ha seguido funcionando. La mesa nacional hizo lo que tenía que hacer y las cosas se hicieron bien. Hoy, con la renuncia del senador, se abre la posibilidad de un recambio generacional de la DC.

En el actual período legislativo ustedes han estado en el limbo: no son oficialismo ni oposición. ¿Qué se puede esperar de la DC?

El partido va a ser oposición. Pero vamos a tratar de rescatar los principios de la DC: tenemos que abrir acuerdos que sean beneficiosos para los chilenos y las chilenas. Vamos a ser una oposición responsable: apoyar los proyectos de ley que le hagan bien a Chile, y oponernos a los retrocesos que quiere impulsar este gobierno de ultraderecha.

No negar la sal y el agua, en el fondo.

Así es. Eso es irresponsable y la DC no es un partido irresponsable.

¿Ve que haya cambiado el domicilio político de la DC? De forma inédita, respaldaron a una comunista en la elección presidencial.

Nosotros apoyamos a la candidata de la centroizquierda elegida en una primaria porque nos parecía que había proyectos que le hacían bien a Chile. Decir que por apoyar a una candidata comunista la DC se volvió un partido más de izquierda es una caricatura.

¿Dónde se ubica hoy la DC?

La DC es un partido de centro.

Su partido tiene elecciones de mesa en abril. ¿Quién espera que sea el próximo presidente de la DC?

Hay varios nombres que me gustan: Alejandra Krauss, Álvaro Ortiz. Pero hay también nuevas generaciones. No descarto presentarme a la presidencia del partido.

O sea, pasar de presidente subrogante a presidente nacional.

Así es. Me gustaría seguir conduciendo la DC. Las listas se inscriben el 11 de marzo. Hay nombres, hay elenco. Obviamente el recambio generacional tiene que estar acompañado por experiencia, como la tiene Álvaro Ortiz, Alejandra Krauss y otros militantes.

A Krauss se le ha criticado por ser del ala más de izquierda de la DC: fue una de las principales promotoras de la candidatura de Jara. ¿No es un problema para usted?

Yo me siento más del ala izquierdista que Alejandra. Ella es totalmente DC y esa es una caricatura que le hicieron. Fue la junta nacional, con más de un 60% de los votos, la que eligió que Jara fuera nuestra abanderada. No tendría problemas con una presidencia de Alejandra.

¿Qué puede ofrecer usted como timonel que ella no?

Más que compararme, yo creo que podría haber una lista en que esté yo, Alejandra, Álvaro, y aportar cada uno. Yo, por un tema generacional, por ser concejal de Concepción, puedo ofrecer más cercanía con el territorio y también este recambio que le debe hacer bien a la DC.

Parlamentarios de su partido hablan de separarse del PC y el FA en este nuevo período. ¿Le gusta la idea?

Hay que tener coordinación en la oposición, pero la DC, el FA y el PC somos muy distintos. Podemos confluir en ciertas cosas, pero ser todos un gran bloque de oposición no lo veo factible. Sí creo que la oposición tiene que ser inteligente y coordinada.

¿Cómo proyecta que evolucione el caso del expresidente Frei en la DC? ¿Es partidario de que el tribunal supremo le devuelva su militancia?

Es el tribunal el que debe tomar una determinación. Ahora, yo como presidente de partido no quiero que ningún camarada, menos un expresidente, se vaya. Habrá que tener las conversaciones con él, porque no respetó los acuerdos que tomó el partido donde voluntariamente milita. Él conoce los estatutos y sabía que podía haber una consecuencia de este tipo.