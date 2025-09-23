SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Las declaraciones del titular del Senado se producen en el marco de su viaje a Nueva York como parte de la comitiva del Presidente Boric para participar en la Asamblea General de la ONU y mientras la candidata de su sector, Evelyn Matthei, declinó pronunciarse respecto de si respaldaría a la exmandataria en un eventual gobierno suyo.

Por 
David Tralma
 
Cristóbal Palacios
12 AGOSTO 2025 PUNTO DE PRENSA DEL PRESIDENTE DEL SENADO, MANUEL JOSE OSSANDON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La noche de este lunes el Presidente Gabriel Boric aterrizó en Nueva York para participar en la 80° Asamblea General de la ONU, junto a una comitiva en la que destaca la figura de la exmandataria Michelle Bachelet.

Esto, tras las presiones del oficialismo al jefe de Estado para que haga un gesto a su antecesora en el marco de una eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, para reemplazar desde el próximo año al portugués António Guterres.

Y mientras desde la coalición de gobierno pujan por el apoyo internacional del mandatario a Bachelet, la idea ha puesto en un incómodo dilema a los candidatos de oposición.

Mientras José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) han mantenido silencio respecto de si otorgarían su respaldo a la exmandataria en un eventual gobierno suyo, Johannes Kaiser dijo que no se opondría a la candidatura de Bachelet, pero fue enfático en señalar que “no la voy a respaldar”.

En este marco, cobra relevancia la posición del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien precisamente es parte de la comitiva que acompaña a Boric en su periplo por la “Gran Manzana” y, en medio del viaje, indicó que sí apoyaría la nueva aventura internacional de Bachelet.

“Apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con experiencia, que fue dos veces Presidenta de Chile, respetuosa de la democracia y valorada positivamente por la ciudadanía. Una candidatura así debiera contar con el respaldo transversal de todos los sectores, ya que no representa a un partido, sino a nuestro país ante el mundo”, afirmó el senador RN.

Esto, en marcado contraste con el silencio adoptado por la candidata presidencial de su sector.

Las respuestas de Kast y Matthei

Mientras el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, optó por una respuesta evasiva, al señalar que “la expresidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente”, la postulante a La Moneda de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, derechamente no quiso pronunciarse. “Para esa elección (en la ONU) queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica”, sostuvo.

Cabe recordar que los candidatos de oposición históricamente han tenido una visión extremadamente crítica de Bachelet. De hecho, Kast y Kaiser la han responsabilizado de la crisis migratoria y de otras problemáticas actuales.

Si bien la expresidenta aún no confirma que aceptará postular al máximo cargo del organismo que hoy ejerce el portugués António Guterres, esta semana será clave para la decisión. Bachelet solo ha dicho que “quizás” podría postular a la Secretaría General.

Sin embargo, hay un conjunto de variables que deben despejarse primero. Una de ellas es que el próximo Presidente de la República que sucederá a Boric a partir de marzo se comprometa a defender su postulación, ya que, sin el apoyo del futuro gobierno, una candidatura a Naciones Unidas sería inviable. Lo lógico es que las postulaciones al organismo, que nunca ha sido encabezado por un chileno, cuenten con el respaldo de su respectivo país.

Las posturas de Kast y Matthei al no querer pronunciarse fueron leídas en la oposición como señales de la disconformidad o al menos incomodidad con el nombre.

De hecho, en la derecha lamentaban que el gobierno no haya realizado una debida coordinación con las fuerzas políticas representadas en el Congreso antes de embarcarse en una apuesta internacional de tal magnitud.

Más sobre:PolíticaONUManuel José OssandónRNChile VamosEvelyn MattheiMichelle Bachelet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”
Chile

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento
Negocios

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Secreto Bancario: Gobierno critica dichos de Etcheberry y el SII sale a detallar procesos internos de control de información

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”
El Deportivo

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel
Mundo

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz