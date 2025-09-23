Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Pasadas las 21 horas, de este lunes (hora de Chile), el Presidente Gabriel Boric aterrizó junto a su comitiva en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, para realizar su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU.

Mediante su cuenta de X, el mandatario informó que “aterrizamos en Nueva York para participar de la 80° Asamblea General de la ONU y abordar, junto a líderes mundiales, los principales desafíos en torno a la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia, los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible”.

La comitiva oficial que acompaña al Presidente está integrada el canciller Alberto van Klaveren y las ministras Javiera Toro (Desarrollo Social), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Maisa Rojas (Medio Ambiente), así como la expresidenta Michelle Bachelet. Asimismo, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; y los senadores Alejandra Sepúlveda, Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas.

El mandatario descendió del avión presidencial pasadas las 21.40 y fue recibido por la representante permanente de Chile ante la ONU, embajadora Paula Narváez; el agregado de Defensa ante Naciones Unidas, coronel Jaime Castro, y la agregada Policial ante la ONU, teniente coronel Macarena González.

Apoyo a Bachelet

Se espera que a las 16.00 horas de este martes el Presidente Boric inicie su cuarto y último discurso ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Lo hará frente a una asistente especial dentro de su delegación: la expresidenta Michelle Bachelet, quien está en Nueva York como representante del Club de Madrid, pero que recibió una invitación directa del Mandatario para escuchar la exposición.

Esto en medio de presiones del oficialismo al Presidente Boric para que le haga un gesto a su antecesora en el marco de una eventual candidatura de ella a la Secretaría General de Naciones Unidas, para reemplazar desde el próximo año al portugués António Guterres.

Esto pese a que Bachelet no ha zanjado públicamente si competir o no en una carrera que se ve cuesta arriba ante la competencia que ya está en campaña, como la costarricense Rebeca Grynspan, que se ha desplegado usando como plataforma su cargo en la ONU.

Sin embargo, la posible candidatura de la exmandataria deberá ser definido por el futuro gobierno, un tema no fácil de digerir para las candidaturas presidenciales de derecha, que históricamente han tenido una visión extremadamente crítica de Bachelet.

Y, consultados al respecto, los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) no quisieron referirse al respecto, mientras que Johannes Kaiser dijo que no se opondría a la candidatura, aunque no la respaldaría y la carta oficialista, Jeannette Jara, en tanto, destacó la figura de la expresidenta.“Su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales”, relevó.