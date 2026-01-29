Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

Las oficinas del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ubicadas en el cuarto piso de la corporación, se transformaron en el sitio de encuentros y coqueteos políticos a escondidas entre negociadores de la derecha y diputados del oficialismo.

Tras desahuciar las negociaciones con el Partido de la Gente (PDG), que buscaban llegar a un acuerdo de gobernabilidad para repartirse las cuotas de poder en la Cámara para el próximo período parlamentario, los representantes de la UDI, de RN, de republicanos y de libertarios fijaron su apuesta en las fuerzas que eran parte de la disuelta Concertación (PS, PPD y DC) y que a pesar de los años aún mantienen afinidades y complicidades políticas.

La idea de la derecha, que ya ha sido planteada a sus interlocutores del oficialismo, es hacer un pacto administrativo para tener alternancia en la presidencia de la Cámara y en el control de comisiones –que son cruciales para manejar la tramitación de leyes–, siempre y cuando excluyan al Partido Comunista y al Frente Amplio de los principales espacios.

Informalmente, la idea fue propuesta a ciertos legisladores del PS la semana pasada, pero tras los trascendidos de aquellos acercamientos los mismos diputados socialistas reunidos el martes resolvieron desechar toda fórmula que excluya a cualquier aliado del actual oficialismo. Aquella determinación fue ratificada a la hora del almuerzo el miércoles, tras las últimas gestiones lideradas por Castro (RN).

El problema del Socialismo Democrático es que otras tiendas, como la DC y el PPD, no dieron el mismo portazo. Es más, según los temores y confidencias de algunos legisladores de centroizquierda, hay derechamente interés. Ello provocaría un quiebre no solo con la izquierda oficialista (PC y FA), sino que también entre las fuerzas que fueron parte de la Concertación en el pasado.

Uno de los factores que incide en que el PPD y la DC miren con pragmatismo negociar con la derecha, es que los legisladores que apoyaron la elección presidencial de José Antonio Kast suman 76 votos, es decir, están a dos diputados de lograr la mayoría para tomar el control de la Cámara, con lo cual podrían repartirse los principales cargos sin preguntarle a la futura oposición.

Otro elemento es que al contar con 9 y 8 diputados el PPD y la DC, respectivamente, quedarían fuera de las principales comisiones, como Hacienda, Constitución, Gobierno, Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa y Economía, que son las más codiciadas. La única forma de evitar esa marginación es negociar con las bancadas mayoritarias que cedan cupos, por ejemplo el Partido Republicano o la UDI.

Consultados por estos acercamientos el jefe del comité DC, Héctor Barría, y el subjefe del grupo parlamentario PPD-independientes, Héctor Ulloa, confirmaron contactos con la derecha, sin precisar detalles, pero aseguraron que hasta ahora no hay nada formal. Añadieron que el “plan A” es llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas oficialistas con independientes y el PDG, con el fin de sumar 79 votos (uno más de la mayoría).

“No hay ningún ofrecimiento formal de la derecha. Falta un ofrecimiento formal. Conversaciones han existido muchas, pero lo primero es cerrar un acuerdo con el PDG, agotar esa instancia”, señaló Ulloa (PPD-ind.).

“Efectivamente hay propuestas, nada institucional, nada formal, pero sí hay propuestas, porque si bien un sector con el acuerdo de otros puede llegar a la testera, sería muy frágil y se puede caer en esta guerrilla de censuras de las mesas, por lo tanto eso provoca un conflicto para la agenda de cualquier gobierno. Soy de los que está por lograr un acuerdo entre la centroizquierda y la izquierda con el PDG. Esperemos que aquello sea el plan A y que tenga éxito. De no ser así, la DC no renuncia a incidir en la futura Cámara, pero estamos agotando todos los esfuerzos en este plan A”, agregó Barría (DC).

La postura, sin embargo, es distinta en el PS.

“Nuestra posición es que, en primer lugar, vamos a tratar de construir una mayoría con nuestros socios de la izquierda y del progresismo. Si es que hay espacio para poder construir un acuerdo de carácter administrativo amplio, transversal, nosotros siempre vamos a bregar porque ese acuerdo no tenga ningún tipo de exclusión. Por eso estamos en desacuerdo con lo que se ha planteado por parte de algunos partidos de centroizquierda”, dijo el jefe de bancada del PS, Juan Santana.

“El desafío que tenemos es de tal magnitud, que se requiere de la máxima unidad de las fuerzas progresistas. Si se pacta o no se pacta para temas administrativos con la derecha, eso siempre se va a hacer en coordinación con las fuerzas progresistas. No podemos romper con nuestros aliados para pactar con la derecha”, añadió el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“Si hay un acuerdo amplio con sectores de derecha y de centro, tiene que ser sin exclusiones de ningún tipo, desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido Comunista”, agregó el diputado Raúl Leiva (PS), quien remarcó que el jefe de bancada Juan Santana tiene el pleno apoyo en sus gestiones a nombre de los socialistas.