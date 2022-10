Padre de carabinero asesinado en San Antonio realiza dura crítica al gobierno y afirma que se han ido “trastocando valores” de la sociedad

“Se han trastocado valores”

Con estas palabras Juan Carlos Retamal, padre del sargento Carlos Retamal, quien falleció tras ser brutalmente golpeado durante la fiscalización de una carrera clandestina de automóviles en San Antonio, abordó lo que fue la muerte de su hijo.

El progenitor del fallecido funcionario policial realizó un duro cuestionamiento al gobierno por la postura que algunos personeros tuvieron en el pasado en el marco de las protestas por el estallido social. Además, aseguró que hasta el momento no ha tenido contacto con nadie de la actual administración.

“Yo he sentido mucho respaldo de Carabineros y de Bomberos. Créame que del gobierno vi a la ministra el día que llegué al hospital, posteriormente como familia también hemos pedido que se mantengan un poco al margen. Se lo hicimos saber a Carabineros. Pero yo no he tenido contacto con nadie del gobierno y creo que ya es extemporáneo”, aseguró Juan Carlos Retamal durante la mañana del jueves en el marco del funeral de su hijo.

En esa misma línea el padre del funcionario asesinado entregó todo su respaldo a la institución de la cual era parte su hijo “a pesar de que están todos reprimidos, entonces, yo le digo que cuando resulta que las autoridades un año atrás llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el ‘perro mata pacos’, cuando resulta de que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces se han trastocado valores y esos valores que se han ido trastocando le hace daño a la sociedad”.

En esa línea ahondó sus cuestionamientos al gobierno asegurando que “las señales intelectuales que se han dado de parte de los gobernantes no son las mejores. Esto es de una sociedad que hoy está enferma”.

“Hoy tenemos un problema de violencia tremendo, somos presos de grupos (...) Tenemos grupos que nos tienen acorralados, acorraladas a nuestras policías”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que “creo que falta aunar posiciones, no solo quedarse con un sesgo ideológico de que Carabineros son malos y salen a golpear. Los Carabineros salen a cumplir con la orden que les mandata la ley, de mantener el orden público y nosotros hoy no tenemos orden público, no por culpa de Carabineros, sino que por culpa de la sociedad”.

Respuesta del Gobierno

Horas más tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá fue consultada por los dichos del padre del sargento retamal. En ese sentido confirmó que será parte del funeral del asesinado funcionario y reiteró el apoyo del gobierno a Carabineros.

“Efectivamente voy a participar junto al subsecretario Vergara por encargo del Presidente de la República en el funeral de hoy, el Presidente me ha solicitado expresar su solidaridad, sus condolencias, tanto a la familia como a la institución”, comenzó diciendo Tohá.

Sobre la crítica al gobierno que hiciera el padre del funcionario, la jefa de gabinete aseguró que “respecto a la inquietud por declaraciones que se pudieron haber hecho en algún momento, quiero decir claramente todos hemos tenido declaraciones en la vida, cuando estamos ejerciendo estos cargos, tenemos responsabilidades y tenemos que responder por ellas, y en el caso del gobierno del Presidente Boric no va a haber ninguna vacilación, ninguna duda respecto a nuestro rol de dar seguridad a la población, en apoyar a las instituciones que tienen una tarea que aportar a ese objetivo, y en hacer velar la ley y los instrumentos que estas nos entregan para perseguir el delito y proteger a las personas”.