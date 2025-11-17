Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su pareja abogada con Transelec: “No hay ninguna irregularidad”

El exministro de Energía, Diego Pardow, refutó el planteamiento de un supuesto conflicto de interés porque su cónyuge, la abogada Catalina Iñiguez, formó parte de un estudio jurídico que defendió a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

La información fue abordada por la comisión revisora de la acusación constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados en contra de la exautoridad por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Según explicó en esa instancia Jaime Mulet, presidente de la comisión, Transelec “gatilló uno de los capítulos de la acusación a propósito de la información de la sobrevalorización de los activos”.

Este lunes, en un diálogo con la prensa del Congreso tras una frustrada sesión de la comisión, Pardow abordó el tema.

“Es falso. A mí me tocó en varias oportunidades rellenar declaraciones de intereses y patrimonio. Las declaraciones fueron completadas siguiendo un estricto apego a las normas que para ellos se establecen. Y por lo tanto no hay ninguna irregularidad al respecto. Tanto mi vínculo con mi pareja como la relación laboral de mi pareja fueron completadas y reportadas oportunas e íntegramente tal como lo establece la Ley de Transparencia", señaló.

Por otro lado, Pardow insistió en los argumentos que hizo llegar a los diputados de la comisión para que se rechace la procedencia del libelo.

“Cuando uno ejerce un rol de ministro de Estado y hay un procedimiento administrativo que está en manos de una agencia regulatoria independiente y ese procedimiento está comenzando, de tal manera que no hay información completa, no le corresponde a una autoridad política realizar una actividad comunicacional liderando aquello, sino que más bien lo que le corresponde es esperar que las instituciones funcionen y asegurar que cada institución pueda hacer su trabajo”, aseguró, parafraseando su contestación.