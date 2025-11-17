BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados integrantes no llegan a sesión de comisión por acusación contra Pardow e instancia se posterga

    La instancia, que pretendía votar su informe este lunes, quedó citada para este martes desde las 10.30 horas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tal como había comprometido, el exministro de Energía Diego Pardow llegó al Congreso este lunes para exponer ante la comisión revisora de la acusación constitucional que se presentó en su contra en la Cámara de Diputados.

    La sesión presencial se fijó a partir de las 16.00 horas en la sala 310 del tercer nivel del Congreso, en Valparaíso. Sin embargo, ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la instancia la sesión debió postergarse para este martes.

    Los integrantes de la comisión son Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).

    Mulet, que preside la comisión, informó que solo llegaron él y Bobadilla. Hertz había adelantado que no asistiría por un asunto médico, mientras Ñanco y González se excusaron por inconvenientes con sus vuelos tras la jornada de votación en sus distritos.

    “Los problemas en los vuelos son situaciones complejas. Hay una huelga en una línea aérea, entiendo que ha generado bastantes dificultades. Ahora yo no he investigado a fondo qué pasó con cada uno de los aviones”, dijo.

    Así, la instancia, que pretendía votar su informe este lunes, quedó citada para este martes desde las 10.30 horas.

    Mulet también informó que las empresas eléctricas invitadas a exponer adelantaron que no se presentarán.

    La comisión está encargada de informar la procedencia del libelo que apunta a la responsabilidad del militante frenteamplista en el error de cálculo en las tarifas eléctricas.

    En sus 40 páginas, la acusación responsabiliza al exministro de infracción del deber de probidad administrativa en dos hechos.

    La acusación cuestiona el manejo de Pardow ante el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que significó un cobro adicional a los consumidores de US$ 115 millones.

    El abogado Francisco Cox, representante de Diego Pardow ante la acción promovida por la oposición, ha hecho hincapié en que los ministros de Energía no tienen las facultades técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario que realiza la Comisión Nacional de Energía.

    En caso de aprobarse en el Senado, el militante del Frente Amplio quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

    Más sobre:Cámara de DiputadosAcusación constitucionalDiego Pardow

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”

    Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su pareja abogada con Transelec: “No hay ninguna irregularidad”

    Banco de Chile recibe autorización definitiva del regulador para lanzar su propia red de adquirencia

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”
    Chile

    Guillermo Ramírez (UDI) desdramatiza pronósticos sobre la coalición: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”

    Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su pareja abogada con Transelec: “No hay ninguna irregularidad”

    Diputados integrantes no llegan a sesión de comisión por acusación contra Pardow e instancia se posterga

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio
    Negocios

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Banco de Chile recibe autorización definitiva del regulador para lanzar su propia red de adquirencia

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?