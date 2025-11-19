Pardow no invoca cuestión previa y Cámara de Diputados discute fondo de acusación constitucional contra el exministro

“A la salida voy a hablar”, afirmó el exministro de Energía Diego Pardow al llegar al Congreso la mañana de este miércoles, en la antesala de la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados citada para votar la acusación constitucional en su contra.

A las 09.05 llegó. Minutos después entró su abogado, defensor Francisco Cox.

La exautoridad esperó el inicio de la sesión en la oficina que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia mantiene en la Cámara Baja.

A las 10.14 horas ingresó a la Sala. Lo acompañaban los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Nicolás Grau, Macarena Lobos y Adriana Delpiano.

De los 155 diputados actualmente en ejercicio se requieren 78 votos a favor para que el proceso avance al Senado.

No votarán Catalina Pérez, Mauricio Ojeda y Francisco Pulgar, que están desaforados y cumplen medidas cautelares.

La oposición, que promovió la acusación, requiere algunos apoyos oficialistas para que se apruebe.

La defensa de Pardow no invocó la llamada cuestión previa y se pasó a discutir el fondo del libelo.

Así, tomó la palabra Jaime Mulet, que presidió la comisión revisora, para dar cuenta del debate de la instancia que aprobó la procedencia de la acción.

El libelo acusa al exministro de infracción del deber de probidad administrativa por el error en el cálculo de tarifas eléctricas que significó un cobro adicional a los hogares de US$ 115 millones.