Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, evitó comprometer su apoyo a la candidata oficialista Jeannette Jara, o el republicano José Antonio Kast, tras lograr obtener el tercer lugar en las elecciones presidenciales.

Tras arribar a su comando, el economista valoró el resultado, sin embargo apuntó directamente contra las encuestas, asegurando que “fue una campaña muy linda, pero muy injusta”.

“Nos manipularon las encuestas, perdimos bastante con esto que dijeron que era voto perdido, y lo lamento por Chile”, expresó el abanderado del PDG.

Frente al nuevo escenario electoral, tras el pase a segunda vuelta de Jara y Kast , aseguró que “no son buenas las situaciones esquinas”,, agregando que espera que ambos candidatos “cambien un poco el estilo”.

“Creemos que no es bueno que se siga repitiendo en sus eventos ´el que no salta el paco´, que se cante la tercera estrofa del himno, o que se haga una apología tanto a Allende como Pinochet, eso no representa a Chile", aseveró.

Asimismo, afirmó que “a quien sea el próximo presidente, por supuesto que vamos a estar dispuestos a conversar con ellos en el momento adecuado y los términos abiertos que estamos buscando", sin embargo, evitó endorsar su apoyo a alguna de las candidaturas.

“Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie, les tengo una mala noticia a Kast y Jara, gánense los votos, gánense la calle".

En esta línea, afirmó respecto a los candidatos que “no necesito gestos de ellos”, añadiendo que “son ellos quienes tienen que ganarse la opinión de la gente y el PDG, no al revés”.