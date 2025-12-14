Parisi sobre el rol del PDG en el gobierno de Kast: “En la rebaja de beneficios sociales sí que vamos a ser completa oposición”

El ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se pronunció tras la abrumadora victoria de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

El líder del PDG indicó que de acuerdo a un análisis preliminar, los votos obtenidos por su figura en la primera vuelta, se habrían sumado a Kast y resaltó que el PDG estará “preocupado de los intereses de la gente” en el próximo gobierno del republicano.

En conversación con Radio Cooperativa, Parisi realizó una revisión de los resultados electorales.

“Aquí lo importante que hay que señalar que hay un sentimiento anticomunista muy fuerte y que el miedo a aquello fue mayor y también el cambio en la dirección desde el Frente Amplio, hacia una situación más de derecha”, sostuvo Parisi.

Consultado por el rol del PDG frente a la futura administración de Kast, manifestó que “no, nosotros nos vemos como un partido que va a estar preocupado por los intereses de la gente. Vamos a estar en todas las leyes que mejoren la seguridad, nosotros creemos y queremos unas RUF que sean fuertes y contundentes, que protejan a nuestros carabineros y policías de la PDI”.

“Pero en la rebaja de beneficios sociales nosotros sí que vamos a ser completa oposición”, sostuvo con firmeza respecto a su apoyo o rechazo a la futura administración.

“Nosotros somos bastante pragmáticos en aquello: nosotros no salimos abrazando al ganador ni tampoco para salir corriendo abrazando al que pierde, llorando. Somos bien pragmáticos en lo que estamos buscando, que es poner en primera prioridad a la gente y la última prioridad va a ser el bienestar de los políticos”, agregó Parisi, quien fue la tercera mayoría durante los comicios de primera vuelta, en noviembre pasado.

Asimismo, entregó sus felicitaciones a Kast por su triunfo. “Que lo disfrute (...) ojalá sin el vidrio protector y que se prepare porque hay muchos que anhelamos ese cargo. Es una hermosa oportunidad que da la vida. Desearle la mejor suerte, primero para los chilenos, para la clase media, a él y a toda su gestión que viene con sus ministros y subsecretarios”, sumó el economista.