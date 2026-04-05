Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

El anuncio de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sobre mantener el proceso de remoción de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, una vez finalice su licencia médica, sigue generando reacciones en el Congreso.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado confirmó que continuará la solicitud de renuncia no voluntaria de la funcionaria, quien actualmente enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

La situación ha provocado cuestionamientos tanto en el oficialismo como en la oposición, quienes han criticado la forma en que se ha manejado el caso desde el Ejecutivo.

De “deja demasiadas dudas” a “inaceptable”

Una de las voces más duras fue la de la subjefa de bancada del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, quien calificó como “inaceptable” la forma en que el Ministerio de la Mujer abordó el caso. “Estamos hablando de una funcionaria que atraviesa un momento de salud delicado, y aun así se toman decisiones que carecen de humanidad”, afirmó.

A su juicio, la ministra “no puede olvidar que su rol es precisamente resguardar la dignidad de las mujeres, no exponerlas a este tipo de tratos”.

En la misma línea, la diputada Flor Contreras (PDG) sostuvo que la ministra debe entregar “explicaciones claras”, ya que lo ocurrido “genera una profunda contradicción entre el discurso y la práctica”.

Según planteó “no basta con hablar de derechos y protección, hay que demostrarlo con acciones concretas”, y recalcó que “la forma en que se ejecutan también importa”.

La diputada Andrea Parra, en tanto, cuestionó con dureza las declaraciones de la ministra y señaló que se trata de “la reiteración de un patrón del Gobierno”. Además, comentó que “ni las mujeres, ni el cáncer son prioridad. La ministra que profesa la fe demuestra no tener compasión ni humanidad”.

Desde la oposición, la diputada Constanza Schonhaut (FA) también expresó reparos severos y aseguró que la entrevista de la ministra “no aclara dudas ni motivos”, sino que “confirma el camino de indolencia” del gobierno, incluso frente a una enfermedad grave.

“Pero más lamentable aún es la falta de claridad y urgencia de la agenda del Ministerio. Por un lado, se habla de poner el foco en seguridad, pero nos enteramos al mismo tiempo que se despide masivamente a funcionarios”, agregó.

Desde el oficialismo, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) hizo un llamado a la responsabilidad política y a cuidar las formas. “Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, hoy lo importante es cuidar las formas y actuar con responsabilidad”, indicó.

Asimismo, advirtió que “no podemos seguir profundizando las diferencias que se han visto en estas últimas semanas” y subrayó la necesidad de avanzar “alineados, con sentido de unidad y foco en las prioridades que el país necesita”.

En esa misma línea, la diputada republicana Javiera Rodríguez afirmó que “el caso de la directora del Sernameg deja demasiadas dudas sin responder como para que ella continúe en el cargo (...) Nunca se trató de empatía, sino de responsabilidad con el cargo y con el Estado”.

En esa línea, respaldó la continuidad de la solicitud de renuncia, aunque cuestionó que “muchos personeros políticos usaron una enfermedad para criticar a la ministra”.